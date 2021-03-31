Российские футболисты проиграли словакам

Источник материала: Tut.by

Сборная России по футболу после двух побед на старте отборочного турнира к чемпионату проиграла в гостях словакам — 1:2.



Reuters

Счет в матче в конце первого тайма открыл Шкриньяр. Словаки вели до 71-й минуты, когда Марио Фернандес забил ответной гол, но практически сразу же Роберт Мак вновь вывел хозяев вперед — 2:1.

Россияне сейчас занимают второе место в группе.

Из других результатов игрового дня отметим первую осечку сборной Турции, которая не смогла обыграть Латвию — 3:3. Нидерланды забили в гостях семь безответных голов Гибралтару, а Португалия одержала волевую победу над Люксембургом — 3:1.