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Российские футболисты проиграли словакам
Источник материала: Tut.by
Сборная России по футболу после двух побед на старте отборочного турнира к чемпионату проиграла в гостях словакам — 1:2.
Счет в матче в конце первого тайма открыл Шкриньяр. Словаки вели до 71-й минуты, когда Марио Фернандес забил ответной гол, но практически сразу же Роберт Мак вновь вывел хозяев вперед — 2:1.
Россияне сейчас занимают второе место в группе.
Из других результатов игрового дня отметим первую осечку сборной Турции, которая не смогла обыграть Латвию — 3:3. Нидерланды забили в гостях семь безответных голов Гибралтару, а Португалия одержала волевую победу над Люксембургом — 3:1.
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Сборная России по футболу после двух побед на старте отборочного турнира к чемпионату проиграла в гостях словакам - 1:2.
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