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Счет 8:0. Бельгия разгромила Беларусь в футбольном матче — это самое крупное поражение нашей команды
Источник материала: Onliner
30 марта в Левене во время евроквалификации на чемпионат мира по футболу в 2022 году Бельгия разгромила сборную Беларуси. Счет составил 8:0.
Матч проходил на стадионе «Ден Дреф». Главным судьей выступал Донатас Румшас. Сам матч был запланирован на 30 марта (21:45).
До этого самым крупным проигрышем белорусов был проигрыш Австрии (0:5) в рамках квалификации Евро-2004, сообщает @tribunacom.
Следующий матч в рамках квалификации белорусская команда проведет 2 сентября, когда сыграет против сборной Чехии.
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Счет 8:0. Бельгия разгромила Беларусь в футбольном матче — это самое крупное поражение нашей команды
30 марта в Левене во время евроквалификации на чемпионат мира по футболу в 2022 году Бельгия разгромила сборную Беларуси. Счет составил 8:0.Читать далее…
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