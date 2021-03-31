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Счет 8:0. Бельгия разгромила Беларусь в футбольном матче — это самое крупное поражение нашей команды

31.03.2021 06:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

30 марта в Левене во время евроквалификации на чемпионат мира по футболу в 2022 году Бельгия разгромила сборную Беларуси. Счет составил 8:0.

Матч проходил на стадионе «Ден Дреф». Главным судьей выступал Донатас Румшас. Сам матч был запланирован на 30 марта (21:45).

До этого самым крупным проигрышем белорусов был проигрыш Австрии (0:5) в рамках квалификации Евро-2004, сообщает @tribunacom.

Следующий матч в рамках квалификации белорусская команда проведет 2 сентября, когда сыграет против сборной Чехии.

Счет 8:0. Бельгия разгромила Беларусь в футбольном матче — это самое крупное поражение нашей команды

 
 
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30 марта в Левене во время евроквалификации на чемпионат мира по футболу в 2022 году Бельгия разгромила сборную Беларуси. Счет составил 8:0.Читать далее…
 
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