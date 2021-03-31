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Почему Путин не поддержит Бабарико
Источник материала: UDF
Еще несколько месяцев назад этот вариант казался вполне реальным. Но теперь появился один фактор, который ставит под сомнение поддержку Путиным Бабарико как замены Лукашенко (хотя, по некоторым данным, Кремль продолжает настаивать на его освобождении).
Имя этому фактору - Алексей Навальный.
Аналитики справедливо отмечают, что Кремль не поддержал протест в Беларуси хотя бы потому, что Путин не хотел показывать российскому населению пример смены власти в результате массовых протестов. Такой пример для россиян мог бы стать слишком заманчивым.
Теперь, когда главный оппонент Путина, Алексей Навальный, находится за решеткой и признан политическим заключенным, помочь другому политическому заключенному в соседней стране обрести власть означает показать его людям прямую перспективу: сегодня в тюрьме — завтра в Кремле. Есть, конечно, классические примеры Манделы и Гавела, но где та Африка, да и Европа сейчас не намного ближе к России. А Беларусь рядом.
В целом в нынешнем ослабленном состоянии Лукашенко удовлетворяет Путина по всем параметрам. По большому счету особой необходимости менять его на кого-то нет.
Особенно если такая замена укрепит позиции политика, имя которого Путин старается никогда не произносить.
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Имя этому фактору - Алексей Навальный.
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