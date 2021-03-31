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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Почему Путин не поддержит Бабарико Имя этому фактору - Алексей Навальный.

Заявление сторонников Виктора Бабарико о создании партии активизировало дискуссии о поддержке бывшего главы банка Кремлем - причем не только в его освобождении, но и в дальнейшем возможном выдвижении в президенты. Тем более что по опросам именно Бабарико сейчас имеет самый высокий политический рейтинг.Еще несколько месяцев назад этот вариант казался вполне реальным. Но теперь появился один фактор, который ставит под сомнение поддержку Путиным Бабарико как замены Лукашенко (хотя, по некоторым данным, Кремль продолжает настаивать на его освобождении).Имя этому фактору - Алексей Навальный.Аналитики справедливо отмечают, что Кремль не поддержал протест в Беларуси хотя бы потому, что Путин не хотел показывать российскому населению пример смены власти в результате массовых протестов. Такой пример для россиян мог бы стать слишком заманчивым.Теперь, когда главный оппонент Путина, Алексей Навальный, находится за решеткой и признан политическим заключенным, помочь другому политическому заключенному в соседней стране обрести власть означает показать его людям прямую перспективу: сегодня в тюрьме — завтра в Кремле. Есть, конечно, классические примеры Манделы и Гавела, но где та Африка, да и Европа сейчас не намного ближе к России. А Беларусь рядом.В целом в нынешнем ослабленном состоянии Лукашенко удовлетворяет Путина по всем параметрам. По большому счету особой необходимости менять его на кого-то нет.Особенно если такая замена укрепит позиции политика, имя которого Путин старается никогда не произносить.