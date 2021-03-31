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Хатынь и польские антисоветчики. ГосТВ взялось за борьбу с «чуждыми идеалами»

31.03.2021 06:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Хатынь и польские антисоветчики. ГосТВ взялось за борьбу с «чуждыми идеалами»
Скульптура «Непокорённый человек» в Хатыни
Краткие выводы из исследования Sense Analytics в партнерстве с проектом Media IQ цитирует UDF.BY.

Подготовка к Дню Воли на госканалах обеспечила высокий уровень конфликтогенности и использования антипротестных сюжетов. А годовщину Хатынской трагедии использовали для повторения тезиса о том, что оппозиция – идейные и символические наследники коллаборантов.

В рамках мероприятий в Хатыни и других военно-патриотических акций продолжался советский военно-патриотический нарратив, который противопоставлялся как «предательской оппозиции», так и западным странам вместе с их дипломатами. Предлагалось усилить идеологическое воздействие на школьников, бороться с «чуждыми идеалами» и «ложными ценностями».

В рамках активности Лукашенко (поездка на завод в Гатово) речь шла о сохранении производств и особом белорусском подходе, учитывающем не только соображения прибыли. Соответственно, госТВ вновь провозглашало отказ от приватизации в пользу иных путей развития госсектора.

Готовясь к возможным весенним протестам, госканалы развивали привычные приемы аргументации. Глобальные объяснения происходящему строились вокруг общих рисков дестабилизации, информационной войны, внешнего вмешательства. Отдельная атака шла на проект BYPOL, членов которого обвиняли в предательстве, шпионаже, терроризме.

К этому добавлялись утверждения о «героизации нацизма», что все ближе подступает к стране. Действия против польских организаций Беларуси оправдывались тем же недопущением героизации нацизма, противодействием экстремизму и «переписыванию истории».

Кроме борьбы с традиционными врагами, госканалы доказывали политизированность конкурса «Евровидение» в связи с недопуском группы «ГаласыЗМеста». Этому уделили немало внимания вплоть до начальных позиций в выпусках новостей.
 
Теги: Новости
 
 
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ГосТВ продолжало антипротестную кампанию, в частности, приуроченную к 25-27 марта, что обеспечило высокий уровень конфликтогенности, использование антипротестных...
 
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