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В Подмосковье мужчина несколько часов обстреливал и забрасывал гранатами полицейских. В итоге он погиб в пожаре

31.03.2021 06:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Подмосковье мужчина несколько часов обстреливал и забрасывал гранатами полицейских. В итоге он погиб в пожаре

В коттеджном поселке Вешки в Подмосковье российская полиция и спецназ на протяжении девяти часов штурмовали дом местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте оружия. Мужчина забаррикадировался в своем жилище и открыл огонь по силовикам. Об этом со ссылкой на источники в МВД РФ сообщает ТАСС.

По предварительной информации, Владимир Барданов 1960 года рождения являлся генеральным директором фирмы, специализировавшейся на оптовой и розничной торговле, ранее уже был судим. При этом правоохранители подозревали мужчину в незаконном обороте оружия. Днем 30 марта они пришли с обыском в коттедж Барданова, однако мужчина тут же открыл огонь по силовикам из окна собственного дома.

На протяжении следующих нескольких часов мужчина обстреливал полицейских из автоматического огнестрельного оружия и забрасывал их гранатами – в совокупности им было брошено не менее 20 гранат. В какой-то момент он поджег арсенал с оружием и боеприпасами, чем спровоцировал несколько взрывов и последовавший за ними пожар. В огне этого пожара, согласно последним сведениям российской полиции, мужчина и погиб, проигнорировав все предложения силовиков сдаться.

Известно, что в момент начала стрельбы в доме находились по крайней мере четверо людей – ребенок и трое взрослых родственников подозреваемого. Еще до начала пожара они покинули здание.

Помимо смерти самого подозреваемого в ходе штурма также пострадал один из спецназовцев – он был ранен в ногу во время попыток штурма здания. Его жизни ничего не угрожает.

В настоящее время поселок оцеплен силами Росгвардии. Пожар, согласно данным источника ТАСС в полиции, пока никто не тушит, так как в здании могут оставаться боеприпасы и взрывчатые вещества, которые могут угрожать жизни пожарных. По факту стрельбы по сотрудникам МВД и ФСБ возбуждено уголовное дело.

Фото: Pixabay

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В коттеджном поселке Вешки в Подмосковье российская полиция и спецназ на протяжении девяти часов штурмовали дом местного жителя, подозреваемого в незаконном...
 
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