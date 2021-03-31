Главный тренер сборной Беларуси после рекордного поражения: «Можно только принести извинения»

Источник материала: Tut.by

30 марта сборная Беларуси по футболу обновила собственный антирекорд, проиграв бельгийцам со счетом 0:8 . В рейтинге FIFA Бельгия находится на первой строчке, однако наша команда играла даже не против ее основного состава. После матча главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель прокомментировал его итог, сообщает abff.by.



Фото: Reuters

— Можно только принести извинения. Игра нам полностью не удалась. Из того, что мы запланировали, ничего не получилось реализовать. Потому и такой плачевный результат. Тяжело говорить.

— Какой был план на игру?

— План был плотно играть в обороне. Не давать сопернику получать мяч в зоне атаки, чтобы не было проникающих передач. И выдвигаться в атаку, быструю контратаку. Ни того, ни другого не получилось.

— Как вы оцениваете физические кондиции игроков?

— Тяжело по таким играм оценивать физические кондиции. Ход игры такой был, что нам было тяжело. Особенно после третьего пропущенного мяча. Пытались внести коррективы, но, к сожалению, не получилось. Я с себя вины не снимаю. Я этих ребят приглашал в сборную, настраивал. Наверное, что-то было не так. Но на скорую руку делать выводы не нужно. Надо всем остыть и проанализировать почему так произошло.

— Игрокам хватает мотивации?

— Если не хватает мастерства, надо как-то мотивировать себя. Сегодняшняя игра показала, что мотивации нет. Опустили руки и практически перестали играть. Для меня, как для главного тренера, это большая неожиданность. Таких провалов мы не могли даже в страшном сне себе представить, — рассказал Мархель.