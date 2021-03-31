Макрон, Меркель и Путин обсудили ситуацию в Беларуси

Ситуация в Беларуси стала одной из тем прошедших вечером 30 марта переговоров канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона и президента России Владимира Путина.



Фото из архива пресс-службы президента РФ

Встреча была организована в формате видеоконференции.

«При обсуждении обстановки в Белоруссии Владимир Путин отметил недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела суверенного государства», — сообщила пресс-служба Кремля.

«Применительно к Беларуси бундесканцлер и французский президент высказались за национальный инклюзивный процесс диалога и свободные выборы», — говорится в релизе пресс-секретаря правительства ФРГ Штеффена Зайберта.

Пресс-служба Елисейского дворца тоже ограничилась одним предложением : «Также была затронута ситуация в Беларуси, где отмечается необходимость инклюзивного диалога».

Меркель и Макрон ранее встречались с белорусским демократическим лидером Светланой Тихановской. Переговоры французского президента с ней прошли 29 сентября прошлого года в Вильнюсе. «Он пообещал нам сделать все, чтобы помочь в переговорах по разрешению политического кризиса в нашей стране», — заявила Тихановская по итогам встречи.

Канцлер ФРГ приняла Тихановскую 6 октября в Берлине. Белорусский демлидер подчеркнула на переговорах, что протесты в Беларуси — это не борьба против России или Европы, а следствие внутрибелорусского кризиса и главная цель народа сейчас — новые выборы. Важно, чтобы они были проведены в ближайшее время, поскольку 26 лет народ жил под давлением и терпеть его больше не намерен, сказала Тихановская.

Ситуации в Беларуси Меркель посвятила видеообращение к согражданам 6 февраля нынешнего года. «Мужественные люди в Беларуси на протяжении полугода неделю за неделей выходят на улицы Минска и многих других городов по всей стране. Они демонстрируют свою позицию мирно и с достойной восхищения выдержкой против фальсификации выборов, за политические изменения и глубокие преобразования в своей стране», — отметила Меркель.

Макрон и Путин неоднократно обсуждали кризис в Беларуси во время двусторонних переговоров. Сообщения об этом появлялись, в частности, 12 и 18 августа, 14 и 30 сентября 2020 года.

Германия и Франция не признали итоги президентских выборов в Беларуси и выступают за переговоры о новых выборах при посредничестве ОБСЕ. В сентябре прошлого года Макрон заявил, что Александр Лукашенко «должен уйти». Россия, напротив, считает Лукашенко законно избранным президентом и не ведет переговоры с Тихановской, несмотря на ее готовность к ним. При этом все стороны заявляют о недопустимости внешнего вмешательства во внутрибелорусскую ситуацию. Власти в Минске отказываются от переговоров о транзите власти. 20 августа прошлого года Макрон после встречи с Меркель заявил, что Путин не против посредничества ОБСЕ, но Лукашенко пока не хочет.

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