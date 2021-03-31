Бельгия — Беларусь — 8:0. Мархель попросил  прощения за позор

Белорусская футбольная сборная потерпела самое крупное поражение в своей почти 29-летней истории.





30 марта команда под руководством Михаила Мархеля со счетом 0:8 проиграла на выезде Бельгии в отборочном матче чемпионата мира 2022 года. Бельгийцы возглавляют рейтинг ФИФА, а на предыдущем ЧМ-2018 в России завоевали бронзовые медали.

До этого самым крупным для белорусской сборной было поражение 0:5 от Австрии в отборочном турнире чемпионата Европы-2004 (11 июня 2003 года в Инсбруке). Тогда главным тренером был Эдуард Малофеев.

Мархель руководит сборной с 20 июня 2019 года. В сентябре прошлого года был участником готовившейся в тайне инаугурации Александра Лукашенко, который, по утверждению Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, одержал победу на августовских президентских выборах.

В квалификации ЧМ-2022 белорусская и бельгийская сборные входят в группу Е вместе с Эстонией, Чехией и Уэльсом. Матч с Бельгией был вторым. В стартовом поединке 27 марта в Минске команда Мархеля обыграла Эстонию со счетом 4:2 .

За всю историю команда Беларуси ни разу не выходила в финальную стадию чемпионатов мира и Европы.





Вот, кто творил историю: Гутор, Юзепчук, Наумов, Павловец, Поляков, Стасевич (к), Кисляк (Маевский, 61), Эбонг (Савицкий, 46), Подстрелов (Сигневич, 46), Кендыш (Бахар, 87), Лисакович (Климович, 74).

После позорного поединка Мархель заявил, что «можно только принести извинения», так как «игра нам полностью не удалась: «Из того, что мы запланировали, ничего не получилось реализовать. Потому и такой плачевный результат. Тяжело говорить».

Как сообщает пресс-служба АБФФ, главком рассказал плане на игру, который заключался в «плотной игре в обороне»: «Не давать сопернику получать мяч в зоне атаки, чтобы не было проникающих передач. И выдвигаться в атаку, быструю контратаку. Ни того, ни другого не получилось».

Он заявил, что не снимает с себя вины, так как лично отбирал игроков в сборную: «Наверное, что-то было не так. Но на скорую руку делать выводы не нужно. Надо всем остыть и проанализировать почему так произошло».

Мархель считает, что встреча с бельгийцами показала, что у футболистов не было мотивации: «Опустили руки и практически перестали играть. Для меня, как для главного тренера, это большая неожиданность. Таких провалов мы не могли даже в страшном сне себе представить».

Турнирное положение в нашем квинтете следующее:

Бельгия — 7 (3); Чехия — 4 (2); Уэльс — 3 (2); Беларусь — 3 (2); Эстония — 0 (2).

Оставшиеся матчи:

02.09.

Чехия — БЕЛАРУСЬ;

Эстония — Бельгия.

05.09.

БЕЛАРУСЬ — Уэльс;

Бельгия — Чехия.

08.09.

БЕЛАРУСЬ — Бельгия;

Уэльс — Эстония.

08.10.

Чехия — Уэльс;

Эстония — БЕЛАРУСЬ.

11.10.

БЕЛАРУСЬ — Чехия;

Эстония — Уэльс.

13.11.

Бельгия — Эстония;

Уэльс — БЕЛАРУСЬ.

16.11.

Чехия — Эстония;

Уэльс — Бельгия.

Напомним, в финальную часть «мундиаля» выйдут команды, занявшие два первых места. Первенство планеты пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.