«Денег за квартиру хватило на дом и машину». Как минчане переехали в Смолевичи и не пожалели

Источник материала: Tut.by

Минчане Иван и Алеся еще два года назад спокойно жили в своей новой квартире в Каменной Горке. По выходным выезжали на дачу родителей, и жизнь текла примерно как у всех среднестатистических минских семей. Но сыновья подросли, и стало понятно, что в «двушке» становится тесно. Поэтому продали квартиру — за эти деньги они смогли купить новый дом в Смолевичах, мебель и вторую машину. Как у них это получилось и довольны ли они жизнью в спутнике?





Частный спутник

Дом Ивана находится на крайней улице в Липках, огромной частной застройке в городе-спутнике. Дороги с асфальтом здесь только в центральной части, на остальных улицах — грунтовка с ямами и лужами. Но, в отличие от похожих кварталов в других райцентрах, здесь отличная инфраструктура: есть газ, электричество, водопровод, центральная канализация, и даже ливневую канализацию начали строить. Те, кто строился «от генератора», поймут, что это роскошные условия. Стоит отметить, что лет пять назад этого всего не было, первые поселенцы объединились в кооператив и выбивали все эти блага у города.

Ивану, впрочем, не довелось испытать счастья строителя: он купил здесь готовый дом.

— У нас была квартира в Минске, в Каменой Горке — с балконом 53 «квадрата», — говорит он. — Нас четверо, взять кредит на улучшение жилищных условий и строить «трешку» — нереально. Да и был ли в этом смысл, если и мне, и жене, как оказалось, надоела жизнь в городе?

Ваня говорит, что сначала искали в стороне, где находится дача. Как вариант рассматривали Свислочь (возле Руденска) — понравилось, что там неплохая природа и до Минска не очень далеко, можно участок получить.

— Потом поняли, что нужно перебираться туда, где уже обживаются наши друзья, — в Смолевичи, — говорит Иван. — Но рассматривать квартиру в спутнике нам показалось не очень хорошей идеей. Продать квартиру, купить участок и заниматься строительством? Тоже не вариант. Стали смотреть недостроенные дома, в которые можно было бы заселиться с минимальными затратами на отделку. Такие предложения были, но за них просили дорого, по 100 тысяч долларов.

Продали квартиру соседям — многодетной семье.

Новый дом

И вот наткнулись на объявление о продаже нового дома в Липках с хорошей ценой — за него просили 75 тысяч долларов. Примерно за столько же семья рассчитывала продать свою квартиру.



План дома

— Первый раз приехали посмотреть, и мне дом показался фальшивой картинкой — чисто для продажи, — рассказывает Иван. — Смущало и то, что он каркасный, на свайно-винтовом фундаменте. Честно говоря, к каркасным домам было предубеждение, что они какие-то хлипкие, холодные, недолговечные. А жене сразу все понравилось: много места под огород, дом с остекленной террасой и печью. Внутри сделана вся чистовая отделка: на полах ламинат и плитка, стены и потолок — уже покрашенная имитация бруса. По комнатам разведена электрика, система отопления, все коммуникации подключены. Нам оставалось только мебель завезти, шторы повесить и сантехнику установить.





В следующий раз Иван приехал более подготовленным: изучил «матчасть» по каркасникам. Поэтому с продавцом и представителем строительной фирмы «МодульТехноСтрой», которая и строила этот дом, разговаривал предметно: узнал про «пирог» внутри стен и перекрытия, как сделаны полы, чем обшиты стены под плиткой в ванной.





— Толщина утеплителя — 200 мм, снаружи он закрыт гидроветрозащитой, изнутри — пароизоляцией, — рассказывает Иван. — Для фасада и отделки внутри использовалась древесина северной сосны — фирма занимается ее поставками из Сибири. Каких-то проблем или недоделок не нашлось, решили, что это наш вариант. Ну и все, пошли «душить» по цене продавца — предложили за дом 65 тысяч долларов, сошлись на 66 тысячах.





Стоит отметить, что такая цена совсем не высокая для Смолевичей — участки в Липках оцениваются примерно в 15 тысяч долларов.

— Свою квартиру мы продали за 78 тысяч, — рассказывает Иван. — Грубо говоря, мы получили новый дом, который в два раза больше по площади, и у нас еще осталось на переезд, минимальную мебель, сантехнику. Купили еще малолитражку жене: без второй машины в семье трудно, до школы и садика довольно далеко добираться, общественный транспорт к нам не заезжает.

А как ведет себя каркас?

Больших недостатков за время эксплуатации каркасного дома Иван не обнаружил, но и не все идеально. Первое, что он заметил, — летом рассохлась обшивка из имитации бруса на фасаде — появились небольшие щели между досками.





— Но уже осенью все стало на свои места — наверное, повысилась влажность и дерево напиталось влагой, — говорит владелец. — Внутри же такая же обшивка, и тоже рассохлась. Теперь нужно придумать, что с ней делать — заново все перешивать или замазать специальным эластичным герметиком в цвет пропитки. Впрочем, это не очень бросается в глаза и вряд ли рассохнется еще больше. Мы не сильно по этому поводу переживаем — понимаем, что это дерево и оно может так себя вести.



Одна плитка на полу в кухне лопнула

Есть небольшая проблема с плиткой на полу в кухне — она почему-то лопнула.

— Как мне объяснил представитель фирмы, которая строила этот дом, причиной может быть брак в работе плиточников. Он пообещал заехать и поменять ее.





Еще один дефект, который проявился этой зимой, — в углу в кухне есть участок холодного пола — Иван предполагает, что при вводе газовой трубы (а это как раз то место) строители нарушили слой утеплителя. Чтобы докопаться до истины, придется вскрыть фасад и посмотреть, что там не так.





Остекленная терраса, куда можно попасть прямо из гостиной, сейчас служит местом жительства для собаки. Плюсовая температура тут даже в самые лютые морозы: сюда выведен радиатор отопления. Поэтому здесь находится «оранжерея» хозяйки — она выставила сюда ящики с рассадой и свежей зеленью.

На террасе установлена печь, где по задумке можно жарить шашлыки. Но ею пока не пользуются: ее кирпичный дымоход раскритиковал сосед-пожарный.

— Сосед сказал, что такие печи часто становятся причиной пожаров, — объясняет Иван. — Дымоход нужно гильзовать специальной металлической трубой и сделать выше, чтобы улучшить тягу. Строители явно не «дожали» печку.

В доме поддерживается температура в 23 градуса. Отапливается дом двухконтурным газовым котлом. В самый холодный месяц зимы плата за газ составила около 60 рублей (отопление и горячее водоснабжение).

Адаптация

В новый дом семья уже бывших минчан перебралась в ноябре 2019 года. Ваня говорит, что первое время было ложное ощущение, что живешь на даче, — каждый день праздник.

— Только через год понимаешь, что ты живешь за городом, в своем доме, на собственной земле, — рассказывает о первых впечатлениях после переезда Иван. — Сейчас уже приезжаешь домой с работы, и вместо дивана хочется что-то поделать. Правильно говорят, что нужно уметь заземляться. Кто-то «лейку» заливает, а кому-то хорошо в грядках поковыряться, что-то сделать своими руками. Это реально расслабляет, позволяет переключиться с каких-то рабочих вопросов, сбросить плохую энергию.





Супруга Ивана после выхода из декрета нашла себя в предпринимательстве — открыла небольшой рыбный магазин. Иван же продолжает ездить на работу в столицу. Дорога занимает 45 минут.

— Если бы у меня была обычная машина, а не гибрид, то расходы на бензин били бы по карману, — говорит он. — А так зимой расход — 5 литров на 100 км, летом — 4,5 литра. Получается одинаково, если бы я добирался на маршрутке до Минска и до офиса на метро.

Семья быстро адаптировалась к новым условиям. Иван говорит, что только старший сын первое время говорил, что скучает по Минску. Но теперь освоился и о городе почти не вспоминает: район молодой, много ровесников.

— Иногда, когда бываю в Каменной Горке, прохожу мимо своего дома, и даже не екает ничего, — говорит Иван. — Что там хорошего? Дворы, забитые машинами? Еще я заметил, что здесь люди проще, чем в Минске. Взять хотя бы школу и детский садик — мы удивились, что с родителей не требуют денег на суперремонты и какую-то технику. И отношение к детям проще. В общем, после переезда мы еще ни разу не пожалели.