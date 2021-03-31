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Главный тренер сборной Беларуси прокомментировал рекордное поражение от Бельгии

31.03.2021 07:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

30 марта сборная Беларуси по футболу обновила собственный антирекорд, проиграв бельгийцам со счетом 0:8. В рейтинге FIFA Бельгия находится на первой строчке, однако наша команда играла даже не против ее основного состава.

Главный тренер сборной Беларуси прокомментировал рекордное поражение от Бельгии
Фото: Reuters
После матча главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель прокомментировал его итог, сообщает abff.by.

— Можно только принести извинения. Игра нам полностью не удалась. Из того, что мы запланировали, ничего не получилось реализовать. Потому и такой плачевный результат. Тяжело говорить.

— Какой был план на игру?

— План был плотно играть в обороне. Не давать сопернику получать мяч в зоне атаки, чтобы не было проникающих передач. И выдвигаться в атаку, быструю контратаку. Ни того, ни другого не получилось.

— Как вы оцениваете физические кондиции игроков?

— Тяжело по таким играм оценивать физические кондиции. Ход игры такой был, что нам было тяжело. Особенно после третьего пропущенного мяча. Пытались внести коррективы, но, к сожалению, не получилось. Я с себя вины не снимаю. Я этих ребят приглашал в сборную, настраивал. Наверное, что-то было не так. Но на скорую руку делать выводы не нужно. Надо всем остыть и проанализировать почему так произошло.

— Игрокам хватает мотивации?

— Если не хватает мастерства, надо как-то мотивировать себя. Сегодняшняя игра показала, что мотивации нет. Опустили руки и практически перестали играть. Для меня, как для главного тренера, это большая неожиданность. Таких провалов мы не могли даже в страшном сне себе представить, — рассказал Мархель.
 
 
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30 марта сборная Беларуси по футболу обновила собственный антирекорд, проиграв бельгийцам со счетом 0:8. В рейтинге FIFA Бельгия находится на первой строчке, однако...
 
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