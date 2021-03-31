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Политолог назвал решение организаторов «Евровидения» медийно-культурной блокировкой власти Лукашенко

31.03.2021 07:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Решение Европейского вещательного союза об отказе Беларуси в участии в песенном конкурсе «Евровидение» является по своей сути логичным продолжением медийно-культурной блокировки власти Александра Лукашенко.

Политолог назвал решение организаторов «Евровидения» медийно-культурной блокировкой власти Лукашенко
Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» озвучил политолог, член белорусской партии левых «Справедливый мир» Владислав Хомич.

Политолог подчеркнул, что страны Европейского Союза не могут и не хотят вводить серьезные санкции в отношении белорусского режима.

«Причина в том, что сильное ухудшение экономической ситуации в Беларуси может привести к еще новым интеграционным процессам с Россией. А это явно не нужно Европе и США», - пояснил он.

Таким образом, подчеркнул Хомич, Евросоюзу остается только превращение официальной власти Беларуси в изгоев всего международного пространства и эдакий символический вывод страны из «Европы».

«Также такие действия ЕС сохраняют веру оппозиции в том, что Европа на их стороне и постоянно пытается помочь», - подытожил он.

Напомним, что организаторы «Евровидения» предложили заменить песню «Я научу тебя» группы «Галасы 3Места», усмотрев в ней политический подтекст, о чем сообщил Европейский вещательный союз. Песня была удалена с YouTube-канала конкурса. Позже государственный медиахолдинг Белтелерадиокомпания заявил, что новая песня от республики выбрана и будет направлена в ЕВС. Однако уже вечером ЕВС заявил, что Минск не будет участвовать в «Евровидении» в этом году, поскольку новая песня также нарушает правила конкурса, которые гарантируют, что он «не используется в чьих-то интересах и не дискредитируется».
 
Теги: Минск
 
 
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Решение Европейского вещательного союза об отказе Беларуси в участии в песенном конкурсе «Евровидение» является по своей сути логичным продолжением...
 
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