Политолог назвал решение организаторов «Евровидения» медийно-культурной блокировкой власти Лукашенко

озвучил политолог, член белорусской партии левых «Справедливый мир» Владислав Хомич. Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга»политолог, член белорусской партии левых «Справедливый мир» Владислав Хомич.





Политолог подчеркнул, что страны Европейского Союза не могут и не хотят вводить серьезные санкции в отношении белорусского режима.





«Причина в том, что сильное ухудшение экономической ситуации в Беларуси может привести к еще новым интеграционным процессам с Россией. А это явно не нужно Европе и США», - пояснил он.





Таким образом, подчеркнул Хомич, Евросоюзу остается только превращение официальной власти Беларуси в изгоев всего международного пространства и эдакий символический вывод страны из «Европы».





«Также такие действия ЕС сохраняют веру оппозиции в том, что Европа на их стороне и постоянно пытается помочь», - подытожил он.



