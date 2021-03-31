Госдеп посвятил пыткам в Беларуси раздел в докладе о соблюдении прав человека в мире

Власти Беларуси на всех уровнях не предприняли шагов для судебного преследования или наказания должностных лиц либо сотрудников сил безопасности, которые нарушали права человека, говорится в ежегодном докладе Госдепартамента США о соблюдении прав человека в мире.





В разделе, посвященном Беларуси, указывается, что после президентских выборов 9 августа в стране начались массовые протесты против фальсификаций на выборах и насилия сотрудников правоохранительных органов в отношении мирных демонстраций.

Среди нарушений прав человека в Беларуси авторы доклада называют: пытки в местах содержания под стражей и случаи жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения с задержанными; суровые и опасные для жизни условия содержания в тюрьмах; произвольные аресты и задержания; наличие политзаключенных; серьезные проблемы с независимостью судебной власти; произвольное или незаконное вмешательство в частную жизнь; серьезные ограничения свободы слова, прессы и интернета, включая насилие, угрозы насилием или необоснованные аресты либо судебное преследование журналистов, цензуру, блокировку сайтов и интернета.

В докладе также говорится: о существенном ограничении свободы мирных собраний и ассоциаций; невозможности для граждан сменить правительство мирным путем посредством свободных и справедливых выборов; ограничениях на участие в политической жизни; отсутствии расследования и ответственности за насилие в отношении женщин; торговле людьми; преступлениях, связанных с насилием или угрозами насилием в отношении представителей ЛГБТК-сообщества; ограничениях для независимых профсоюзов.

В докладе сообщается о как минимум четырех смертях в результате жесткого подавления протестов со стороны властей. В качестве примера упомянута гибель в Минске Александра Тарайковского 10 августа и Романа Бондаренко 12 ноября.

«Утверждения властей о том, что Тарайковский был убит, когда взорвалось взрывное устройство, которое он держал в руках, опровергаются показаниями очевидцев и видеозаписями инцидента, на которых видно, что Тарайковскому выстрелили в грудь, когда он с поднятыми пустыми руками подходил к сотрудникам правоохранительных органов. Следственный комитет начал расследование по делу, но 13 ноября приостановил его. По состоянию на декабрь уголовное дело по данному факту возбуждено не было», — говорится в докладе.

В документе упоминается задержание в сентябре прошлого года члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой. «По словам адвоката Колесниковой, сначала ее отвезли в ГУБОПиК МВД, где продержали несколько часов без оформления задержания, а затем доставили в КГБ, где ей было предложено покинуть страну, — говорится в докладе. — После того как Колесникова отказалась, ее доставили на украинскую границу, где попытались выдворить из страны. Колесникова порвала свой паспорт, чтобы предотвратить это. Затем она была арестована и помещена в следственный изолятор. 16 сентября ей предъявили обвинение в призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности».

В докладе отмечается, что сотрудники силовых структур «регулярно применяли чрезмерную силу в отношении мирных протестующих и задержанных». Подчеркивается, что белорусскими правозащитниками задокументировано более 500 случаев применения пыток в отношении задержанных демонстрантов со стороны сотрудников правоохранительных органов.

«Среди зафиксированных злоупотреблений были жестокие избиения, психологическое унижение, использование стрессовых позиций, по крайней мере один зарегистрированный случай изнасилования, использование электрошоковых устройств и слезоточивого газа, а также преднамеренное лишение пищи, питьевой воды, средств гигиены, возможности воспользоваться туалетом, сна и медицинской помощи на срок до трех дней», — говорится в докладе.

Его авторы подчеркивают, что на момент составления доклада ни один сотрудник силовых ведомств Беларуси не был привлечен к ответственности за эти злоупотребления.

Полностью доклад опубликован на сайте Госдепартамента США.

Читайте также: