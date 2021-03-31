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«Супруг не ревнует». Женщина наняла «мужчину для объятий» за 80 долларов в час

31.03.2021 08:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Женщина по имени Саския переехала от своего супруга Артура в Нью-Йорк, чтобы продолжить актерскую карьеру. Там она начала скучать по «человеческим прикосновениям» и обратилась в службу Cuddlist, чтобы нанять профессионального «обнимателя». Незнакомец берет 80 долларов США в час, пишет lenta.ru.


Фото: ru.freepik.com. Снимок носит иллюстративный характер.

Саския пояснила, что любит чувство привязанности, которое возникает во время объятий. «Я на 99 процентов уверена, что супруг не ревнует к объятиям, потому что я обсуждаю с ним это», — рассказала женщина. Саския порекомендовала всем обниматься, потому что это «заставляет чувствовать себя человеком».

Артур пояснил, что у них моногамные отношения, и объятия «не нарушают их целостность». «Саския любит много общаться, ей очень комфортно с другими людьми, и она очень нежная. Когда мы вместе, мы все время обнимаемся, чтобы я мог понять, зачем ей нужен этот человеческий контакт», — подытожил мужчина.

В Cuddlist за неделю поступает около 200 запросов от клиентов разного возраста.

 
 
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Женщина пояснила, что любит чувство привязанности, которое возникает во время объятий.
 
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