Украинская певица Мари Краймбрери выступит в Минске уже через три недели

Источник материала: Tut.by

Украинская певица Мари Краймбрери выступит 24 апреля в столичном Prime Hall . На концерте в Минске исполнительница представит новый альбом «Нас узнает весь мир». Билеты в продаже.



Фото: instagram.com/marikraimbrery

Мари Краймбрери — стопроцентный selfmade-артист нового поколения. Несколько лет подряд она существовала исключительно в интернет-пространстве, в 2017-м артистка зазвучала в эфирах белорусских и российских радиостанций и телеканалов, а теперь уверенно обосновывается на большой сцене.

До весеннего концерта Мари Краймбрери в Минске, где она презентует новый альбом «Нас узнает весь мир», осталось всего три недели. Напомним, что первоначально концерт должен был пройти 12 декабря прошлого года, но его перенесли. Билеты, приобретенные на ту дату, будут действительны на концерте 24 апреля.