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Светофор на перекрестке у ЦУМа в Минске не будет работать первую половину дня
Источник материала: Tut.by
В среду, 31 марта, в Минске будут менять светофор на перекрестке проспекта Независимости и улицы Гикало,
«Сегодня с 9.00 на пересечении проспекта Независимости с улицей Гикало будут происходить плановые работы по замене светофоров. В связи с этим на данном участке будет отключен светофорный объект. Планируется, что инженерные работы продлятся до 14.00», — говорится в сообщении.
ГАИ просит участников движения учитывать отключение при планировании поездок.
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ГАИ просит участников движения учитывать отключение при планировании поездок.
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