Светофор на перекрестке у ЦУМа в Минске не будет работать первую половину дня

Источник материала: Tut.by

В среду, 31 марта, в Минске будут менять светофор на перекрестке проспекта Независимости и улицы Гикало, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

«Сегодня с 9.00 на пересечении проспекта Независимости с улицей Гикало будут происходить плановые работы по замене светофоров. В связи с этим на данном участке будет отключен светофорный объект. Планируется, что инженерные работы продлятся до 14.00», — говорится в сообщении.

ГАИ просит участников движения учитывать отключение при планировании поездок.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм , вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive .