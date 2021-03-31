ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Боевые действия и танковая переправа через Неман: Минобороны рассказало об учениях на Гожском полигоне

31.03.2021 08:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Гродненской области стартовали тактические учения с участием 100 бронемашин и 400 военных.



Танки переправят по понтонному мосту через Неман. Фото: Минобороны.


О том, что на Гожском полигоне, что в Гродненской области, пишет kp.by, стартовали тактические учения с 6-й отдельной гвардейской механизированной бригадой, - сообщил телеграм-канал Минобороны Беларуси.

Руководит очередными военными учениями генерал-майора Игорь Демиденко, командующий войсками Западного оперативного командования. С его слов стало известно, что эти тактические учения будут в себя включать ведение оборонительного боя и активной обороны, проведение контратак, отражение ударов с воздуха и так далее.

- При подготовке мероприятия в полной мере учитывался опыт современных войн и локальных конфликтов. Особое внимание уделялось организации взаимодействия между подразделениями различных родов войск, - прокомментировал генерал-майор.

Одной из самых серьезных боевых задач станет переправа танкового подразделения по понтонному мосту «через крупную водную преграду» - реку Неман.

Всего в учениях участие принимают боле 100 единиц бронетехники и более 400 военных.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродненской области стартовали тактические учения с участием 100 бронемашин и 400 военных.
 
Новости дня
Новости разные
 
Светофор на перекрестке у ЦУМа в Минске не будет работать первую половину дня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by