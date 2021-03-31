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Боевые действия и танковая переправа через Неман: Минобороны рассказало об учениях на Гожском полигоне
Источник материала: Партизан
В Гродненской области стартовали тактические учения с участием 100 бронемашин и 400 военных.
Танки переправят по понтонному мосту через Неман. Фото: Минобороны.
О том, что на Гожском полигоне, что в Гродненской области,
Руководит очередными военными учениями генерал-майора Игорь Демиденко, командующий войсками Западного оперативного командования. С его слов стало известно, что эти тактические учения будут в себя включать ведение оборонительного боя и активной обороны, проведение контратак, отражение ударов с воздуха и так далее.
- При подготовке мероприятия в полной мере учитывался опыт современных войн и локальных конфликтов. Особое внимание уделялось организации взаимодействия между подразделениями различных родов войск, - прокомментировал генерал-майор.
Одной из самых серьезных боевых задач станет переправа танкового подразделения по понтонному мосту «через крупную водную преграду» - реку Неман.
Всего в учениях участие принимают боле 100 единиц бронетехники и более 400 военных.
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Боевые действия и танковая переправа через Неман: Минобороны рассказало об учениях на Гожском полигоне
В Гродненской области стартовали тактические учения с участием 100 бронемашин и 400 военных.
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