Игроки сборной Беларуси перед матчем с Бельгией не встали на колено в рамках акции Black Lives Matter









Игроки сборной Беларуси не встали на колено в рамках этой акции.





Движение Black Lives Matter выражает протест против полицейского произвола в отношении темнокожих. Толчком к появлению данного лозунга стало убийство афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими США в мае 2020 года. Один из правоохранителей при задержании наступил коленом на горло Флойда и не реагировал на просьбы Джорджа убрать колено. Как итог, задержанный скончался от недостатка кислорода. Это послужило поводом для массовых беспорядков и протестов темнокожего населения планеты.