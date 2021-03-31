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Владельца TikTokа дороже , оценили на вторичном рынке дороже Coca-Cola и Exxon Mobil
Источник материала: Партизан
Китайскую компанию ByteDance, которая владеет TikTok, оценили на вторичном рынке в $250 млрд.
Как
Всего месяц назад бумаги ByteDance в частном порядке продавали с оглядкой, будто всю компанию можно было оценить в $200 млрд. А во время последнего раунда финансирования, по данным аналитической компании CB Insights, владелец TikTok был оценен в $140 млрд. Стоимость расположенной в Пекине компании резко выросла в последние недели, так как в нее поверили инвесторы. Свою роль сыграли и слухи о возможном IPO после того, как компания наняла Чу Шоу Цзы из Xiaomi в качестве своего финансового директора. Среди спонсоров, которые могут получить выгоду от IPO, называют Sequoia Capital, General Atlantic и SoftBank Group.
У ByteDance был затяжной конфликт с администрацией Трампа, которая пообещала заставить китайскую компанию продать TikTok из-за предполагаемых проблем национальной безопасности. Но администрация Байдена заявила, что пересмотрит ситуацию, в итоге продажа TikTok приостановлена.
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Китайскую компанию ByteDance, которая владеет TikTok, оценили на вторичном рынке в $250 млрд.
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