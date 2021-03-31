«Юрий Витольдович уже ответил на все вопросы»: власти Бреста отказались от встречи с активистами по поводу завода АКБ

сообщил правозащитник Роман Кисляк. Руководство Бреста отменило встречу с активистами движения по борьбе с аккумуляторным заводом, которая планировалась на 31 марта. Об этом «Брестской газете»правозащитник





«Сегодня мне позвонили из горисполкома и сообщили, что провести встречу завтра не представляется возможным, поскольку Юрий Витольдович (председатель Брестского облисполкома – прим. ред.) в ходе прямой линии уже дал все исчерпывающие ответы, однозначно высказал свою позицию по заводу и ясно дал понять: референдума не будет», – сказал Кисляк.

По его словам, активисты продолжат добиваться встречи с руководством города по этому вопросу и проведения обещанного референдума.





«Когда «проводились» общественные обсуждения по поводу строительства аккумуляторного завода, у нас, брестчан, никто не спросил, нужен ли нам такой завод рядом с городом. Очевидно, что и мы, жители Бреста, имеем право понимать участие в решении таких вопросов. У нынешних властей нет никакого будущего, если они продолжат игнорировать интересы и требования людей», – считает правозащитник.





Как уже сообщалось, 27 марта Юрий Шулейко провел свою первую прямую линию в должности председателя Брестского облисполкома. По информации агентства БелТА, за три часа к нему дозвонились более 30 человек, один из вопросов касался аккумуляторного завода под Брестом, который 13 марта начал работу в штатном режиме. Шулейко заявил, что все показатели завода соответствуют нормативам, а предприятие стоит на жесточайшем экологическом контроле.





«Все показатели на предприятии соответствуют нормативам. Выбросы там не превышают даже половины ПДК. Это и легло в основу открытия предприятия. Завод стоит на жесточайшем экологическом контроле, угрозы никакой не несет. Результаты мониторинга доступны всем на сайте предприятия», – сказал глава Брестской области.





Он добавил, что если на заводе хотя бы три раза будет зафиксировано малейшее нарушение природоохранного законодательства, то он приостановит свою работу до устранения замечаний.





Также он объяснил, почему Тельминский сельский Совет отклонил заявку от инициативной группы по проведению местного референдума о судьбе аккумуляторного завода: «Обращение о проведении референдума в сельсовет, на территории которого находится завод, юридически несостоятельно, потому что предприятие построено по государственной инвестиционной программе».





Напомним, решить судьбу завода через референдум активисты пытались еще несколько лет назад: в декабре 2018 года была создана инициативная группа по его проведению, но Брестский райисполком отказался ее регистрировать. Местные власти заявили, что жители района не имеют права инициировать референдум по данному вопросу, поскольку строительство аккумуляторного завода на территории Брестского района имеет важное и определяющее значение для государства в целом, а не отдельного района. Активисты обжаловали это решение сначала в районном, потом областном суде, но безуспешно.

В очередной раз тема референдума о судьбе завода всплыла в июне прошлого года, когда во время визита в Брест Александр Лукашенко встретился с активистами.





«По поводу этого завода давайте сделаем так. Россияне выработали хороший вариант решения таких вопросов. Разберемся с вот этой политической пандемией после выборов и проведем референдум в Бресте по поводу этого завода. () Сядем, потолкуем, и я с удовольствием запишу себе очко или несколько очков, что внес это предложение на референдум в Бресте, и как народ решит – так и будет», – предложил тогда президент. Активисты согласились.





После этого несколько раз местные власти встречались с ними и обсуждали будущий референдум. А потом состоялись выборы, начались акции протеста и тема завода отошла на второй план.





25 сентября 2020 года председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис отменил собственное распоряжение о приостановке строительства завода АКБ. ООО «Аккумуляторный Альянс» получило необходимые положительные заключения и разрешения и приступило к строительно-монтажным и пусконаладочным работам.





В марте 2021 года Тельминский сельский исполком отказал в регистрации инициативной группы по проведению местного референдума о судьбе завода. Формулировка та же, что и два года назад – вопрос размещения и эксплуатации столь важного для страны предприятия не входит в компетенцию сельисполкома.







