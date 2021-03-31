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Бельгия разгромила сборную Беларуси в отборочном матче ЧМ-2022
31.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сборная Беларуси накануне потерпела разгромное поражение от бельгийцев в игре отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча прошла на стадионе «Дэн Дрэф» в городе Левен и закончилась со счетом 8:0.
Как отмечается, у бельгийцев мячи забивали Миши Батшуайи (14-я минута), дубль сделали Ханс Ванакен (17, 89) и Леандро Троссард (38, 74), также отличились Жереми Доку (42), Деннис Прат (49) и Кристиан Бентеке (70).
За весь матч белорусы не смогли нанести ни одного удара в створ ворот своего соперника.
После этого поединка Бельгия набрала семь очков и разместилась на первой строчке в группе E. На втором месте закрепилась Чехия с четырьмя баллами, которая накануне уступила Уэльсу. Валлийцы делят третье место с белорусами (по три очка). Сборная Эстонии без набранных очков замыкает таблицу.
Ранее сообщалось, что
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Белорусские футболисты пропустили в свои ворота восемь безответных мячей.
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