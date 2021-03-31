ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Бельгия разгромила сборную Беларуси в отборочном матче ЧМ-2022

31.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сборная Беларуси накануне потерпела разгромное поражение от бельгийцев в игре отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча прошла на стадионе «Дэн Дрэф» в городе Левен и закончилась со счетом 8:0.

Как отмечается, у бельгийцев мячи забивали Миши Батшуайи (14-я минута), дубль сделали Ханс Ванакен (17, 89) и Леандро Троссард (38, 74), также отличились Жереми Доку (42), Деннис Прат (49) и Кристиан Бентеке (70).

За весь матч белорусы не смогли нанести ни одного удара в створ ворот своего соперника.

После этого поединка Бельгия набрала семь очков и разместилась на первой строчке в группе E. На втором месте закрепилась Чехия с четырьмя баллами, которая накануне уступила Уэльсу. Валлийцы делят третье место с белорусами (по три очка). Сборная Эстонии без набранных очков замыкает таблицу.

Ранее сообщалось, что сборная России в гостях уступила словакам, прервав свою серию из двух побед подряд в отборочном турнире ЧМ-2022.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские футболисты пропустили в свои ворота восемь безответных мячей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Суд по делу о «желании отомстить»: гособвинитель попросил для обвиняемых 6 и 7 лет колонии (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by