Суд по делу о «желании отомстить»: гособвинитель попросил для обвиняемых 6 и 7 лет колонии (видео)

Источник материала: Onliner Эпизод первый: улица Уборевича в Минске. Водитель BMW бьет ногами пешехода, который находился на проезжей части с бчб-флагом. Когда вокруг собираются люди, водитель уезжает. Эпизод второй: в один из вечеров у дома водителя задерживают двоих мужчин. По версии следствия, они «отправились к владельцу BMW для совершения ряда противоправных действий как по отношению к потерпевшему, так и к его имуществу». Эпизод третий: суд Заводского района. Этих мужчин обвиняют в приготовлении к совершению особо злостного хулиганства, незаконном хранении боеприпасов, приготовлении к умышленному уничтожению либо повреждению имущества.

Суд по делу о «желании отомстить»

Улица Уборевича

О происшествии на проезжей части улицы Уборевича рассказывал очевидец: «Парень стоял посреди проезжей части, на разделительной полосе, махал бчб-флагом. Выйти в полосы для движения и перекрыть дорогу он не пытался. В следующий момент водитель BMW вильнул в его сторону, вышел и сразу ударил парня в лицо, отчего тот упал. После драки BMW уехал. Парень решил не дожидаться милиции, посчитал, что у него может возникнуть еще больше проблем, и ушел. Как он сам признался, в тот день он выпил».

Вот версия, представленная Следственным комитетом: «Минчанин ехал на BMW и увидел перед собой в полосе движения мужчину, который держал в руках различную символику и перекрывал движение. Водитель остановился, чтобы попросить уйти с дороги и пресечь противоправные действия. На его замечание лицо, блокировавшее движение, отреагировало агрессивно, после чего начался словесный конфликт с протестующим, переросший в драку».

В ГУВД Мингорисполкома обещали, что самостоятельно инициируют проверку по факту, зафиксированному на видео, и проведут разбирательство. Об итогах этого разбирательства нам пока неизвестно.

Ночь. Двор

Ситуация вызвала резонанс. Водитель даже записал видео с извинениями, но кто-то распространил его личные данные в соцсетях и мессенджерах. По данным следствия, мужчине стали угрожать убийством, а также повреждением и уничтожением автомобиля. В тот же вечер, когда была обнародована личная информация водителя, около его дома задержали нескольких человек.

«Ночью 28 октября прошлого года при попытке совершения противоправных действий в отношении 34-летнего мужчины были задержаны двое минчан: 37 и 32 лет, — сообщал СК со ссылкой на материалы дела. — Трое мужчин направились к дому потерпевшего для поиска его транспортного средства, для совершения ряда противоправных действий как по отношению к самому водителю BMW, так и к его имуществу. Двоих задержал ОМОН, третьему удалось скрыться. При личном обыске у одного был изъят заряженный пневматический пистолет, у другого — нож. При осмотре их автомобиля обнаружены фейерверки, лазерные указки, различные листовки, символика, ручная противопехотная осколочная наступательная граната и более 50 патронов калибра 9 мм. Изначально обвиняемые говорили, что просто гуляли ночью. Позже один из них рассказал, что прибыли они к указанному дому целенаправленно для совершения противоправных действий».













Суд

Обвиняемые: 37-летний Кирилл — замдиректора по закупкам частной компании, есть двое детей 2010 и 2014 годов рождения, имеет погашенную судимость; 32-летний Юрий — главный специалист одного из банков, есть ребенок 2014 года рождения.

Их действия были квалифицированы как: приготовление к совершению особо злостного хулиганства, незаконное хранение боеприпасов, приготовление к умышленному уничтожению либо повреждению имущества.

Кирилл и Юрий не признали вину по всем статьям. Версия защиты: пистолет ТТ принес сотрудник МВД и вложил его в изъятые вещи; кроме того, мужчин избили, однако из видео нагрудных регистраторов эти моменты были вырезаны.





Дмитрий, водитель BMW, в этом деле потерпевший. В суде он высказался о конфликте, произошедшем на улице Уборевича: «Считаю, мое поведение было правомерным». Мужчина также сообщил, что в отношении него не было никаких постановлений или приговоров.

«Я опубликовал видео с опровержением, но в милицию не обращался — не видел смысла, счел психологическим давлением. Телефон отдал жене. Поступали ли угрозы, не мог видеть, потому что не пользовался телефоном. Далее мне позвонили люди, представившиеся сотрудниками милиции, предложили встретиться. Я не поверил. Через какое-то время знакомый сообщил мне, что видел на ТВ сюжет, что к моему дому приходили какие-то люди. О том, что у дома дежурили милиционеры, я не знал. Спустя около недели позвонили из СК и пригласили дать пояснения в качестве потерпевшего», — рассказал Дмитрий.

Сторона обвинения

В суде начались прения. Первой слово получила государственный обвинитель.

— Закончено судебное следствие по обвинению (Кирилла и Юрия. — Прим. Onliner) в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 13, ч. 3 ст. 339 (приготовление к особо злостному хулиганству), ч. 2 ст. 218 (приготовление к умышленному уничтожению либо повреждению имущества), ч. 3 ст. 295 (незаконное хранение боеприпасов) Уголовного кодекса, — зачитала гособвинитель.

По ее словам, допрошенный в судебном заседании (Кирилл. — Прим. Onliner) пояснил, что 28 октября 2020 года он прибыл на проезд Голодеда, 19, в Минске с целью увидеть обстановку около места жительства потерпевшего, поскольку в интернете появилось видео, на котором потерпевший применяет насилие к лицу, находящемуся с протестной атрибутикой. Умысла на совершение преступления как в отношении потерпевшего, так и в отношении его имущества он не имел. Пистолет, который указан в протоколе его личного обыска, ему не принадлежит, так же как и обнаруженные в ходе осмотра автомобиля патроны и граната.

— Вместе с тем, несмотря на непризнание обвиняемым вины в совершении преступления, сторона государственного обвинения приходит к выводу о доказанности виновности обвиняемых исходя из следующего. Исходя из показаний потерпевшего усматривается, что у него произошел конфликт с лицом, у которого при себе находился бело-красно-белый флаг. В дальнейшем видео указанного конфликта было размещено на деструктивных телеграм-каналах с указанием его личных данных и места жительства. Указал и то, что ему ничего не известно об обстоятельствах задержания обвиняемых, — продолжила сторона обвинения.





Упоминается рапорт от 6 ноября 2020 года, из которого, по версии обвинения, усматривается, что 28 октября сотрудниками ОМОНа проводились мероприятия по охране потерпевшего. Около 2:10 у его дома внимание было обращено на трех граждан, которые, увидев сотрудников милиции, начали скрываться. В результате принятых мер были задержаны Кирилл и Юрий.

— В ходе личного досмотра у (Кирилла. — Прим. Onliner) был обнаружен предмет, похожий на пистолет, ключ от машины, денежные средства. Кроме того, из указанного рапорта усматриваются пояснения обвиняемыми обстоятельств прибытия к месту жительства потерпевшего. Также в ходе осмотра автомобиля, на котором прибыли обвиняемые, обнаружены и изъяты 58 патронов, а также предмет, схожий с гранатой РГД-5, и иные предметы, — отметила гособвинитель.

Она добавила, что у Юрия также был изъят нож, изготовленный самодельным способом с использованием промышленного оборудования.

Что касается пистолета, то, как было установлено экспертом, он пневматический, газобаллонный. Изготовлен заводским способом, предназначен для стрельбы с использованием сферических пуль.

— Из объяснений (Юрия. — Прим. Onliner) усматривается, что 27 октября 2020 года он стал свидетелем разговора, в ходе которого обсуждалась ситуация, когда мужчина избил на дороге парня, который перекрыл движение. Также услышал адрес указанного лица. Затем созвонился с (Кириллом. — Прим. Onliner) и договорился о том, что они поедут по указанному адресу для того, чтобы посмотреть, где проживает тот парень и где стоит его машина. 28 октября совместно с (Кириллом. — Прим. Onliner) на его автомобиле направились в микрорайон Чижовка, где припарковали автомобиль. По приезде на указанное место встретили еще одного парня, после чего втроем направились к дому №19 по улице Голодеда. По приходе по указанному адресу начали искать машину, а именно белую BMW на 7-м регионе. Что делать с машиной, на тот момент они не решили. По приходе стали осматриваться, искать машину, но были задержаны сотрудниками милиции, — уточнила гособвинитель.

Свидетели по этому уголовному делу — в первую очередь сотрудники милиции, которые задерживали обвиняемых.

— Доводы обвиняемых о наличии у свидетеля оснований их оговаривать сторона государственного обвинения полагает несостоятельными, надуманными, указанные основания не установлены как в ходе предварительного следствия, так и в ходе судебного заседания. Полагаю, что показания указанных лиц необходимо признать достоверными и положить в основу обвинительного приговора, поскольку они последовательны, непротиворечивы, согласуются с исследованными доказательствами, — считает сторона обвинения.

По словам гособвинителя, исходя из установленных обстоятельств, наличия в момент задержания у обвиняемых масок, перчаток, способствующих сокрытию личности, ножа и пистолета, а также предметов, изъятых в ходе осмотра автомобиля, а также обстоятельств произошедшего конфликта между потерпевшим и мужчиной, изображенным на видеозаписи, сторона государственного обвинения приходит к выводу о совершении преступления, предусмотренного ст. 339 УК.

— Приготовление к повреждению имущества потерпевшего при указанных обстоятельствах свидетельствует о желании обвиняемых продемонстрировать пренебрежение к правам других лиц, проявление неуважения к общепринятым нормам поведения. Выражение неоправданной агрессии и вседозволенности свидетельствует об умысле обвиняемых на грубое нарушение общественного порядка, проявление явного неуважения к обществу и совершение их из хулиганских побуждений, — отметила гособвинитель.





Таким образом, сторона обвинения попросила суд назначить одному из обвиняемых (Кириллу. — Прим. Onliner) наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет со штрафом 150 базовых величин (4350 рублей) с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Второму обвиняемому (Юрию. — Прим. Onliner) гособвинитель попросила назначить наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет со штрафом 150 базовых величин с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Потерпевший: «Просил бы более мягкого наказания»

После стороны обвинения возможность высказаться получил потерпевший.

— Я поддерживаю обвинение, не согласен только в части наказания. Считаю смягчающим обстоятельством то, что моя собственность не пострадала, при этом считаю, что железо, я имею в виду автомобиль, не может стоить стольких лет тюрьмы. Поэтому просил бы более мягкого наказания для них (обвиняемых. — Прим. Onliner), — сказал мужчина.





Аргументы защиты

У обвиняемых было по два адвоката, и выступления защитников в общей сложности заняли более двух часов. Каждый из них много времени уделил разбору допущенных, по их словам, в рамках расследования данного уголовного дела и получения доказательств нарушений и неточностей при соблюдении действующих нормативных актов.

— Негативная оценка обвиняемым была уже дана на телевидении давным-давно, и я полагаю, что это имеет отрицательное воздействие для правильного восприятия материалов уголовного дела, — отметила одна из адвокатов. — Однако все мы профессиональные участники процесса и не должны поддаваться обывательскому восприятию ситуации.

Юрист напомнила, что, в соответствии с действующим законодательством, допустимыми считаются доказательства, полученные органом, ведущим уголовный процесс в установленном порядке. Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения и использоваться для доказывания каких-либо обстоятельств.

— По моему твердому убеждению, единственное преступление, которое выявлено по обстоятельствам данного уголовного дела, это незаконное приобретение, хранение и помещение в автомобиль BMW патронов и гранат. Но при этом суду, находясь в совещательной комнате, необходимо будет установить, имеют ли к этому отношение оба обвиняемых либо каждый из них лично и какими доказательствами это подтверждается, — отметила защитник.

Теперь к некоторым усмотренным стороной защиты несоответствиям.

Один из адвокатов рассказал, что, как указано в письменных материалах, данное уголовное дело было возбуждено на основании рапорта командира группы ОМОН ГУВД Мингорисполкома. В этом рапорте, по словам юриста, указано, что сотрудники ОМОНа несли службу по охране потерпевшего и в 2 часа 10 минут 28.10.2020 ими было обращено внимание на трех обоснованно вызвавших подозрения граждан, направлявшихся по адресу потерпевшего.

— «При этом граждане вели себя вызывающе, выражались нецензурной бранью, по требованию сотрудников милиции остановиться данные граждане начали убегать в сторону дома №17 по улице Голодеда», — зачитал адвокат. — В этой части хочу обратить внимание на то, что ни один из допрошенных сотрудников ОМОН ГУВД Мингорисполкома не подтвердил, что трое граждан, которых они заметили, направлялись именно по адресу места жительства потерпевшего. <...> Как можно верить этим объяснениям сотрудников милиции и сведениям, содержащимся в рапорте, когда у нас в материалах настоящего уголовного дела есть еще четыре рапорта того же командира группы ОМОН ГУВД от того же числа — 28.10.2020 — в рамках того же времени, места задержания. И все четыре рапорта содержат в себе разные описания одних и тех же обстоятельств и задержания, и действий, которые совершались обвиняемыми. Какому же из рапортов необходимо верить? На мой взгляд, стороной обвинения не доказана ни одна из описанных ситуаций, которые были отражены командиром группы ОМОНа.

Другая адвокат указала на то, что понятой, допрошенный в судебном заседании, пояснил, что кепка с патронами была изъята из-под пассажирского сиденья.

— Это не соответствует протоколу осмотра автомобиля, поскольку в протоколе указано, что кепка изъята из двух карманов двух сидений, что в принципе не соответствует логике, потому что кепка одна, а кармана два. Соответственно, в данном протоколе отсутствуют достоверные сведения о том, в каком месте и при каких обстоятельствах изымалось данное вещественное доказательство, — отметила юрист.

По ее мнению, органами предварительного следствия не представлено каких-либо доказательств относительно того, в какой период времени в автомобиль BMW до момента изъятия были помещены патроны и граната.





Юрист также напомнила о принципе презумпции невиновности, согласно которому, по ее словам, пока не будет доказано, что человек совершил какое-либо преступление или какое-то действие, он является невиновным, и все сомнения трактуются в пользу обвиняемого.

Озвучивается версия: иные лица могли открыть автомобиль, на котором приехали обвиняемые, и, возможно, положить туда патроны и гранату. Адвокат отметила, что для подтверждения или опровержения этой версии должна была быть назначена соответствующая проверка, однако этого сделано не было.

— Странным является и то обстоятельство, что по факту приобретения и незаконного якобы сбытия моему подзащитному гранаты (а это достаточно серьезный и опасный боеприпас) никто ни разу не поинтересовался у него, а откуда же он взял этот боеприпас. В материалах уголовного дела имеется постановление о выделении уголовного дела в отдельное производство, и тишина. По этому уголовному делу не проводится проверка, оперативные сотрудники не приходят к обвиняемому, не спрашивают, а где же он взял эти боевые припасы? На мой взгляд, все это в совокупности, хоть и косвенно, подтверждает позицию моего подзащитного о том, что и спрашивать не надо. Те люди, которые должны спрашивать, понимают, что обвиняемые не знают, откуда появилось данное оружие в их автомобиле, — заметила представитель защиты.

Еще один момент, на который обратила внимание адвокат. Она рассказала, что 28 октября 2020 года, до окончания осмотра транспортного средства, на телевидении в новостной программе была продемонстрирована видеозапись, на которой были видны находящиеся в автомобиле патроны и граната.

— Причем расположение их было не такое, как в протоколе осмотра. Если внимательно посмотреть видеозапись (мы ее отсматривали в судебном заседании), данная кепка с патронами находилась на заднем сиденье автомобиля. Ни в протоколе осмотра, ни согласно показаниям понятого такого места расположения, по крайней мере в момент официального изъятия, не было. Соответственно, на мой взгляд, в том числе с учетом показаний понятых, которые утверждают, что видеозапись не производилась, имел место только фотоаппарат, у меня возникает вопрос: а в какое время в автомобиле производились эти съемки? Я заявляла ходатайство об истребовании эти сведений, однако мне было отказано. При таких обстоятельствах я полагаю, что данные сомнения также должны трактоваться в пользу моего подзащитного, — отметила юрист.





К слову, по словам защитника, гособвинитель не представила на исследование суда вещественные доказательства по уголовному делу: ни патроны, ни гранату, ни бирку о том, что граната была уничтожена.

— Согласно ст. 286 УПК, в судебном разбирательстве все доказательства, предъявленные сторонами обвинения и защиты, подлежат непосредственному исследованию. Суд должен заслушать показания обвиняемых, исследовать вещественные доказательства. В соответствии с ч. 4 ст. 286, приговор суда не может быть основан на доказательствах, которые не были исследованы в судебном заседании. При таких обстоятельствах, поскольку государственный обвинитель не предложил суду в судебном заседании исследовать вещественные доказательства, данные доказательства не могут быть положены в основу обвинительного приговора. Соответственно, это еще одно дополнительное основание для оправдания моего подзащитного, — считает адвокат.

В итоге каждый из четырех защитников высказал мнение, что их подзащитные должны быть оправданы судом.

«Я виноват. Чинить самосуд нельзя»

В конце судебного заседания последнее слово предоставляется обвиняемым. Выступление 32-летнего Юрия стало самой эмоциональной частью этого процесса, поэтому мы приводим его полностью.

«Высокий суд, я надеюсь на справедливый приговор. Я ни один, ни с кем-то не собирался грубо нарушать общественный порядок, и я не собирался причинять вред кому-то. В автомобиле Кирилла я был впервые, и о том, что в нем была найдена граната и патроны, я узнал только во время следствия от следователя. Сам я гранату и патроны не приобретал, не хранил и не перевозил. Когда я находился в его автомобиле, я данных предметов не видел и ни от кого не слышал, что они там находятся.

Я считаю, что виноват только в том, что поддался воздействию своих негативных эмоций, которые возникли у меня от увиденного в интернете. Конкретно я увидел, на мой взгляд, неправомерное поведение человека, который избивает другого на дороге. Сейчас я понимаю, что не правы были оба. Не прав был человек, который с флагом ходил по проезжей части, мешал проезду автомобилей. При этом абсолютно никакого значения не имеет, какой у него был флаг. Не прав был и другой человек, который на такое неправомерное действие решил ответить тоже неправомерным действием.

Я решил поехать посмотреть, где находится его автомобиль. Я знал только адрес дома, и то неточно, потому что в интернете не было четко указано, на улице или на проезде Голодеда находится этот дом. Точного адреса, в том числе номера квартиры, я вообще не знал. Да он мне и не нужен был, потому что встречаться с этим человеком я не собирался.

У вас, высокий суд, может возникнуть вопрос: для чего мне нужен был автомобиль потерпевшего? На это я могу сказать только одно: негативные эмоции где-то внутри меня говорили, что раз он самостоятельно может наказать человека за неправомерное поведение, то можно наказать и его, проколов шину его автомобиля.

До самого момента задержания я не знал, буду ли я это делать. То есть конкретного умысла совершать это у меня не было. Уничтожать или повреждать автомобиль потерпевшего я не собирался. Во-первых, у меня не было такой физической возможности, во-вторых, не было какого-то специального предмета или инструмента, с помощью которого можно было бы повредить, разрезать метал кузова автомобиля либо иные его части.

Кроме того, я не был уверен, что вообще найду его — автомобиль. За все это время мои эмоции утихли бы, и я уверен, что в конечном счете здравый смысл победил бы.

За наличие у меня таких негативных эмоций я прошу прощения у вас, потерпевший Дмитрий, и у вас, высокий суд. Я виноват. Чинить самосуд нельзя, и если какой-то человек совершил преступление, то он должен ответить за это по закону, в рамках установленного порядка.

Высокий суд, таких преступлений, о которых говорит государственный обвинитель, я не совершал. И за наличие у меня желания повредить одну покрышку одного колеса автомобиля потерпевшего я раскаиваюсь.

Хочу сказать, что за все это время — чуть более 5 месяцев, с 28 октября, — я четко понял для себя, что самое главное, что есть в жизни у каждого человека, — это время. И время, которое я потерял, не общаясь со своей семьей, близкими родственниками, друзьями, — это самая главная утрата в моей жизни. <...> Я очень жалею, что это время я безвозвратно потерял, и все эти временные долги я буду возвращать своим родным и близким всю оставшуюся жизнь.

Благодарю вас всех за поддержку. Она только укрепила мой дух и веру во всех хороших людей. Мое личное глубокое убеждение в том, что самый главный суд — это суд каждого человека перед самим собой. И в этом суде я сам себя уже наказал.

Высокий суд, прошу вас вынести справедливый приговор».





«Я думал, так не бывает. Теперь знаю — бывает»

Свое последнее слово другой обвиняемый — Кирилл — начал с вопроса о том, почему все вообще дошло до такого резонансного уголовного дела.

— Почему они (правоохранительные органы. — Прим. Onliner) решили, что я могу представлять опасность и что нас нужно «закрыть», — для меня это на сегодняшний день остается загадкой, — отметил обвиняемый.

Кирилл еще раз коротко указал на те несоответствия процессуальным нормам и требованиям законодательства, которые были подробно изложены адвокатами.

— Надеюсь, что суд разобрался в том, что на самом деле никто не виновен именно в том, в чем его обвиняют. Какого-то умысла, такого, что мы прямо договорились, мол, идем — такого разговора даже не было. В принципе, у нас и отношения не были настолько доверительными, чтобы мы могли вступить в какой-то сговор, — сказал он. — Про оружие — это вообще отдельная тема, потому что я и оружие — это две совершенно не совместимые вещи.

Мужчина описал момент, произошедший, как следует из его слов, после задержания.

— Приехал человек, имя которого я не знаю, и сказал: «Ты знаешь, что у тебя там нашли?» И после того как он сказал, что проведем обыск и найдем все что угодно, я подумал: ну, наверное, шутит. На тот момент это было смешно для меня, а оказалось все на самом деле — подкинули, — сказал обвиняемый. — В любом случае на тот момент все мы прекрасно понимали, что за свое неравнодушное отношение к тому, что происходит в стране, можно просто вдвоем с другом быть в ненужном месте и быть задержанным на какие-то сутки. И нам с Юрием тоже сразу дали 10 суток. Я понимал, что вот как бы и мы среди тех тысяч людей, которые просто шли вдвоем и попались. Но потом все так закрутилось, что и неожиданно. Такое наказание просто за то, что пошли погулять... Как бы на сегодняшний день пять месяцев лишения свободы уже. А в дальнейшем, как прокурор просит, и сказать вслух я такое не могу — это просто, не знаю... Я думал, так не бывает. Теперь знаю — бывает. Надеюсь, что все будет по-честному.





Кирилл отметил, что если бы в распоряжении суда была полная запись с «Дозоров» сотрудников милиции, то все было бы понятно.

— Даже если бы они вырезали то, как они нас бьют, все равно было бы понятно, что пистолет принесли откуда-то со стороны, — убежден мужчина. — При этом, когда они в машине находились и говорили, мол, давайте по ногам им постреляем, — я реально испугался. При этом, как оказалось, пистолет пневматический, причем даже не пневматический, причем в нем даже баллона, оказывается, не было. Видимо, поэтому они и не смогли пострелять. Не знаю, откуда он взялся в таком виде, сложно мне это сказать.

Обвиняемый еще раз подчеркнул, что ничего не знал ни о пистолете, ни о ноже, а план, что делать, он с Юрием не обсуждал.

— Просто: «Поехали посмотрим». Приехали и были задержаны. Пять месяцев я уже отсидел. За это время много чего потерял. Потерял работу. Наказан, получается, не только я, но и семья. За меня переживают, и дети растут. Я сам помню, как у меня отец тоже под следствием оказался на шесть месяцев, после чего его отпустили, когда я был примерно в том же возрасте, как сейчас у меня дети. Это все заметно, оно чувствуется, — добавил Кирилл.

Он сказал, что ему хочется раскаяться, но не в чем.

— Раскаяться в том, что я был неравнодушен, и настолько неравнодушен, что меня ноги вели куда-то? Ну конечно, сейчас, отбыв пять месяцев, я понимаю, что оно того не стоило. В этом можно раскаяться. Все, что потерял: и время, и здоровье — я думаю, оно потом еще скажется. В этой тюрьме без солнечного света, без ничего толком — это достаточно высокая цена просто за то, что был неравнодушен. К суткам, скажем так, я был готов морально. Но не к таким большим, — отметил мужчина.

Кирилл добавил, что надеется на оправдательный приговор, пояснив еще раз, что не имеет отношения к тем делам, в которых его и Юрия обвиняют.

— А за то, что мы просто были вместе и обсуждали какие-то политические темы, — за это сутки мы уже отсидели, — считает обвиняемый.

Приговор сегодня

Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения. Приговор должен быть оглашен сегодня.





Читайте также: