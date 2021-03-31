Думали, пандемия их подкосила? Встречайте: матрас за 4700 рублей, топпер за 2200, подушка за 600

Источник материала: Onliner Они постоянны, как смена пор года. Более того, COVID-19 добавил продавцам матрасов с одеялами немного актуальной ценности: теперь на презентации вы можете услышать, что «дышащие» новинки повышают сатурацию. Сходили на презентацию, чтобы быть в курсе последних тенденций прямых продаж.

В этот раз все было по классике: зал, арендованный на сутки, ведущий с «полной уверенностью в товаре», зритель тот же — обладающий свободным временем и безмерной любовью к здоровью своих детей и внуков (наследников чудо-товаров) пенсионер. Нет изменений и в программе выступления: начало («Кто не выключит телефон, купит всем выпивку!»), середина («В конце всем гарантированный подарок, только досидите!») и конец («А почему не хотите брать кредит? Уже есть, что ли, рассрочки?»).

Все началось с входящего звонка: незнакомка с первых слов стала заманивать подарками и просила позвать друзей. От конкретики увиливала. Отвечала односложно: «Приходите — сами все увидите». Несмотря на середину рабочего дня, в кафе «Ной», где и выступают матрасные предприниматели, собралось примерно 17 человек.





Песню Агутина выключают, шушуканье в зале заканчивается, и начинаются продажи.

«Вам жалко 80 рублей в месяц на здоровье [матрас]»?

Начинает ведущий издалека — вопросами типа «Почему солнце светит?» и «Почему воздух прозрачный?». Плавно ведет аудиторию ко сну, а именно к матрасам. «Правильный матрас — залог здорового позвоночника», — приходит к логическому выводу из нeлoгичecкoй цепочки доводов выступающий. Рассказывает собравшимся про вред от работы за компьютером (все бабушки кивнут, что компьютер — вред), пугает популярными болезнями спины: остеохондрозом, сколиозом, защемлением нерва, смещением диска, грыжей. Не дав и минуты на раздумье, задает публике вопрос: «Какая поверхность для сна лучше: твердая или мягкая?»

Какая поверхность для сна лучше?

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В зале началась активность, руки поднимают почти все, а зря. Ни твердая, ни мягкая поверхность не годятся для сна — даже наоборот, все в меру вредны. Но выход, конечно же, есть.

В этот момент люди впервые в своей жизни хлопали топперу (кладется на матрас). Прилечь на «современную разработку», о которой мы писали два года назад , разрешают Вите.

«Сверху съемный чехол, уникальная ткань Bayscent — она создана на основе множества мембран, которые, соприкасаясь друг с другом, делают хорошую циркуляцию воздуха, но при этом мембраны не дают возможности проникновения вовнутрь пыли и грязи. Ткань обладает дезинфицирующим свойством, в которой погибают клещи, плесень и бактерии, а также она нейтрализует запахи», — продолжает ведущий, используя слова-усилители в каждом предложении.

«Верхний слой — пена, она была разработана в восьмидесятые годы в научно-исследовательском центре NASA и использовалась для нужд космической программы, а затем попала в Европу и стала использоваться в медицинских целях, — рассказывает тот же парень о свойствах матраса и приходит к выводу: — Как человек спит, так и живет! Здорово, правда?»





Выступающий переходит к топперу — это для тех, кто уже купил новый диван. Тот (диван), конечно же, неидеален, а вот топпер — да: «Компактный, удобный и подстроится под каждого из нас, он не имеет определенности в весе». Снова раздаются хлопки.

Настоящая продажа начинается во время перерыва, когда всем собравшимся разрешается пощупать товар руками. Сотрудники подсаживаются к одиноким (и не очень) пенсионерам, ведут мягкую работу с возражениями, оценивают готовность к покупке. Те, кто готов, становятся обладателями бонусов в виде бесплатных подушек (такую оценили в 600 рублей). Кто сомневается, получают бесплатную пачку кофе Barista. Остальные попросту тратят время.

Цена матраса — 4700 рублей. На эту сумму можно купить диван, телевизор, ковер и кресло, поэтому зал едва соглашается на эмоциональную покупку. Но ведущий вместе с дублером на последнем ряду обваливают цену с 4700 рублей одним платежом до 160 в месяц, а для пары это всего 80 на человека — 2,5 рубля в день, сущие копейки.

«Вы взрослые люди и решение принимаете сами, но если вы цените свое здоровье, здоровье своей жены, детей, внуков, то скажите: 60—80 рублей на здоровье можно выделить?» — снова и снова задает ведущий риторический вопрос.





Но, помимо тройки победителей «розыгрыша» (им предоставлена скидка в 700 рублей на топпер и матрас, а подушка и одеяло идут в подарок к покупке), никто брать товар пока не собирается.

И вот тут дублер с ведущим стараются уже «не по-детски», ведь продали всего ничего и каждое «нет» из зала усиливает общее недоверие потенциальных клиентов. Ребята идут на уловку с билетиком: мол, я не буду говорить, кто выиграл бонус, встаньте и сами посмотрите. Безуспешно. Выдают бесплатные призы — банку горошка за рубль и кофе за два, потом и призы счастливчиков становятся общими. Понимая, что прямых продаж со сцены уже не будет, организаторы просят зал не разбегаться, чтобы разговорить посетителей уже в формате один на один.

На улице в бус предпринимателей садится старушка — она была третьим покупателем из тех, кого мы заметили.

Как вернуть чудо-товар?

Статья 28 закона «О защите прав потребителей» дает покупателю право в течение 14 дней с момента покупки в месте покупки или иных местах, объявленных продавцом, возвратить качественный непродовольственный товар или обменять его на аналогичный с условием перерасчета с продавцом. Такой товар можно вернуть, если он не был в употреблении, сохранены его потребительские свойства и имеются доказательства покупки (кассовый чек, гарантийный талон, элементы упаковки, а также свидетельские показания).

Напоминаем алгоритм, которому можно следовать, если вы пришли домой с «чудом» и по-новому взглянули на свои покупки (или условия по кредиту оказались не праздничными).

1. Аккуратно сложите купленные на презентации вещи в упаковку. Храните их в месте, недоступном для домашних животных, малолетних детей и так далее, чтобы исключить факт повреждения товара (это главное условие возврата).

2. Составьте претензию в двух экземплярах. Вот пример:







3. Отправляйтесь на почту, где один экземпляр претензии направьте заказным письмом с уведомлением в адрес фирмы-продавца. Корешок уведомления с отметкой о вручении сохраняем.

Затем есть два варианта развития ситуации.

4.1. Продавец присылает вам ответ на претензию, где указывает, что вы можете вернуть товар только в офис или почтой. Нанимаем грузовик или идем с покупками в почтовое отделение. Просим работника почты упаковать одеяла-матрасы, но перед этим все вещи аккуратненько раскладываем и фотографируем. Там же составляем акт вложения почтового отправления, где в примечании указываем, что вещи новые и находятся в неповрежденной упаковке.

4.2. Продавец тянет сроки или вообще не отвечает. Тогда следует идти в общество защиты прав потребителей или в суд. Главное, что у вас есть доказательства (претензия с уведомлениями), что вы, как добросовестный покупатель, приняли все меры, чтобы возвратить товар продавцу в 14-дневный срок. Высока вероятность того, что суд встанет на вашу сторону, деньги вернут, а судебные издержки лягут на продавца.