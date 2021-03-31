Утро среды. Сбитая женщина, памятник Грете и жара до +21 (видео)

Источник материала: Onliner

Последний день марта обещает быть жарким. Тем временем в мире неспокойно: Беларусь вводит сокрушительные санкции против обидчиков, британские студенты недовольны расходами на памятник Грете, а синоптики уже посулили до 21 тепла. Также вам теперь придется жить с новой бесполезной цифрой... Обновляем.

Что было вчера

Что происходит в мире и в Беларуси

В Бешенковичах пятеро детей госпитализированы после того, как напились местной водопроводной воды. Проблемы с водоснабжением здесь возникли еще в ночь на 30 марта, местные власти рекомендуют пока не пить ее. Состояние детей оценивается как удовлетворительное, пишет местная газета «Заря».

местная газета «Заря». В 0:30 Volkswagen сбил женщину 1960 года рождения на улице Одинцова в Минске. Она переходила дорогу по нерегулируемой зебре. Пострадавшая в больнице.





В университете Уинчестера (Великобритания) поставили бронзовый памятник Грете Тунберг. Студенты были недовольны затратами (23,7 тыс. фунтов), но им сказали, что это не их деньги.





Volkswagen сообщил, что меняет название американского подразделения на Voltswagen (в честь электромобилей). А потом признался: немного торопливо решили так пошутить к 1 апреля.





Видео дня

С каких только ракурсов мы не видели, как взрываются прототипы кораблей Starship... Вот с такого еще не видели: обломки падают с неба и поправляют камеру.

Не забудьте прочитать

Проблемная история про потраченные деньги. Люди 100 лет назад взялись выращивать коней и не смогли остановиться . Только уже забыли — зачем...





Погода 31 марта: жара!

Сегодня облачно с прояснениями, осадки днем маловероятны, возможен порывистый ветер. Днем по стране от 13 до 19. А на юго-западе — до 21. Шлите фото, как вы загораете и купаетесь.





Но не расслабляйтесь, впереди похолодание. Позже расскажем.

Бесполезная цифра дня

Площадь нашей страны — 207 600 кв. км. Но если удастся втиснуть это пространство в минские высотки, Беларусь займет гораздо меньше места. Например, в пересчете на плотно стоящие небоскребы «Парус» Беларусь уместится в 2793 кв. км. Это как один очень толстый «Парус» с площадью основания в виде Речицкого района.





Но это мы еще не догадались ставить «Парусы» один на другой.

(будет дополнено)