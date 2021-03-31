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Утро среды. Сбитая женщина, памятник Грете и жара до +21 (видео)

31.03.2021 08:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Последний день марта обещает быть жарким. Тем временем в мире неспокойно: Беларусь вводит сокрушительные санкции против обидчиков, британские студенты недовольны расходами на памятник Грете, а синоптики уже посулили до 21 тепла. Также вам теперь придется жить с новой бесполезной цифрой... Обновляем.

Что было вчера

  • Беларусь ввела санкции против тех, кто ввел санкции против нее. Пока нет конкретики, на всякий случай срочно скупайте косметику Nivea и машины Skoda.
  • «Славянский базар» на третьи сутки как смог прокомментировал таки отказы артистов выступать.
  • Также разбирались, должны ли вы теперь платить транспортный налог. И как это делать.
  • Обнаружили новый дефицит: билеты в Москву.
  • Смотрели, как, чтобы объехать патриотически настроенную колонну, скорой пришлось двигаться по встречке.
  • Уже почти не удивлялись: курьер Menu.by снял машину силовиков, был схвачен и получил штраф 60 базовых. (Человек, который снял, как задерживают курьера, получил 15 суток.)
  • Белорусская сборная по футболу смогла проиграть бельгийцам 8:0. Никогда такого не было.

Что происходит в мире и в Беларуси

  • В Бешенковичах пятеро детей госпитализированы после того, как напились местной водопроводной воды. Проблемы с водоснабжением здесь возникли еще в ночь на 30 марта, местные власти рекомендуют пока не пить ее. Состояние детей оценивается как удовлетворительное, пишет местная газета «Заря».
  • В 0:30 Volkswagen сбил женщину 1960 года рождения на улице Одинцова в Минске. Она переходила дорогу по нерегулируемой зебре. Пострадавшая в больнице.
Утро среды. Сбитая женщина, памятник Грете и жара до +21 (видео)
  • В университете Уинчестера (Великобритания) поставили бронзовый памятник Грете Тунберг. Студенты были недовольны затратами (23,7 тыс. фунтов), но им сказали, что это не их деньги.
Утро среды. Сбитая женщина, памятник Грете и жара до +21 (видео)
  • Volkswagen сообщил, что меняет название американского подразделения на Voltswagen (в честь электромобилей). А потом признался: немного торопливо решили так пошутить к 1 апреля.
Утро среды. Сбитая женщина, памятник Грете и жара до +21 (видео)

Видео дня

С каких только ракурсов мы не видели, как взрываются прототипы кораблей Starship... Вот с такого еще не видели: обломки падают с неба и поправляют камеру.

Не забудьте прочитать

  • Проблемная история про потраченные деньги. Люди 100 лет назад взялись выращивать коней и не смогли остановиться. Только уже забыли — зачем...
Утро среды. Сбитая женщина, памятник Грете и жара до +21 (видео)

Погода 31 марта: жара!

Сегодня облачно с прояснениями, осадки днем маловероятны, возможен порывистый ветер. Днем по стране от 13 до 19. А на юго-западе — до 21. Шлите фото, как вы загораете и купаетесь.

Утро среды. Сбитая женщина, памятник Грете и жара до +21 (видео)

Но не расслабляйтесь, впереди похолодание. Позже расскажем.

Бесполезная цифра дня

Площадь нашей страны — 207 600 кв. км. Но если удастся втиснуть это пространство в минские высотки, Беларусь займет гораздо меньше места. Например, в пересчете на плотно стоящие небоскребы «Парус» Беларусь уместится в 2793 кв. км. Это как один очень толстый «Парус» с площадью основания в виде Речицкого района.

Утро среды. Сбитая женщина, памятник Грете и жара до +21 (видео)

Но это мы еще не догадались ставить «Парусы» один на другой.

(будет дополнено)

 
Теги: Минск
 
 
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Последний день марта обещает быть жарким. Тем временем в мире неспокойно: Беларусь вводит сокрушительные санкции против обидчиков, британские студенты недовольны...
 
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