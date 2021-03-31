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Страшный сон наяву. Сборная Беларуси по футболу потерпела крупнейшее поражение в истории
31.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Бельгийские резервисты уничтожили команду Мархеля. Байнет негодует.
Фото lesoir.be
Как отмечает
Но реальность оказалась полна разочарований – вышедшая на поле полурезервным составом Бельгия (Ромелу Лукаку, Кевин де Брюйне и некоторые другие звезды остались на скамейке) нанесла «националке» крупнейшее поражение в ее истории. Так сборная Беларуси с большим запасом обновила свой антирекорд – до этого самым крупным поражением были 0:5 от австрийцев в июне 2003-го.
После матча с Бельгией главный тренер сборной Беларуси прокомментировал встречу.
– Можно только принести извинения. Игра нам полностью не удалась. Из того, что мы запланировали, ничего не получилось реализовать. Потому и такой плачевный результат. Тяжело говорить, – сказал Михаил Мархель, сообщает
– Игрокам хватает мотивации?
– Если не хватает мастерства, надо как-то мотивировать себя. Сегодняшняя игра показала, что мотивации нет. Опустили руки и практически перестали играть. Для меня, как для главного тренера, это большая неожиданность. Таких провалов мы не могли даже в страшном сне себе представить.
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Бельгийские резервисты уничтожили команду Мархеля. Байнет негодует.
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