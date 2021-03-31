Беларусь уличили в нарушении целого ряда международных соглашений — делом займется ПА ОБСЕ

Руководитель делегации польского парламента в ПА ОБСЕ Барбара Бартусь официально обратилась к главе парламентского сообщества Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Питеру Боунессу по поводу ситуации в Беларуси.





В своем письме Барбара Бартусь отметила, что Беларусь должна соблюдать обязательства, взятые перед ОБСЕ, в том числе содержащиеся в Хельсинкском заключительном акте 1975 года, Парижской хартии Новой Европы 1990 года и Копенгагенском документе 1990 года, касающиеся, в частности, защиты прав национальных меньшинств, сообщает «Польское радио» .

Политик подчеркнула, что как государство-член ООН Беларусь должна соблюдать Международный пакт о гражданских и политических правах, который гарантирует людям, принадлежащим к национальным меньшинствам, право пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию и использовать свой язык.

Также она выразила обеспокоенность тем, что недавние задержания руководителей и других членов Союза поляков Беларуси могут свидетельствовать о начале более широкой политики преследования польского национального меньшинства в Беларуси.

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