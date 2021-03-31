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Соболенко вылетела из Miami Open на стадии 1/4 финала

31.03.2021 08:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белоруска Арина Соболенко зачехлила ракетку на престижном турнире в Майами.

Соболенко вылетела из Miami Open на стадии 1/4 финала

На стадии 1/4 финала восьмой номер мирового рейтинга уступила приме женского тенниса австралийке Эшли Барти.

Соперницы сыграли три сета, прежде, чем определили победительницу — 6:4, 6:7(5), 6:3 в пользу представительницы Зеленого континента.

Благодаря виктории Барти смогла сравнять счет в личных противостояниях с Соболенко — 3:3.

 

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Белоруска Арина Соболенко зачехлила ракетку на престижном турнире в Майами.
 
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