ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Погода на среду: будет очень тепло, но ветрено

31.03.2021 08:45 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В последний мартовский день погоду на территории страны будет формировать теплая воздушная масса.

Погода на среду: будет очень тепло, но ветрено

По прогнозу синоптиков, будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается.

Ветер западный умеренный (местами порывистый). Температура воздуха в регионах:

  • Брест +19..+21°C;
  • Витебск +13..+15°C;
  • Гомель +14..+16°C;
  • Гродно +16..+18°C;
  • Могилев +14..+16°C;
  • Минск +14..+16°C.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В последний мартовский день погоду на территории страны будет формировать теплая воздушная масса.
 
Новости дня
Новости разные
 
Боевые действия и танковая переправа через Неман: Минобороны рассказало об учениях на Гожском полигоне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.03.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by