Погода на среду: будет очень тепло, но ветрено

В последний мартовский день погоду на территории страны будет формировать теплая воздушная масса.





По прогнозу синоптиков, будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается.

Ветер западный умеренный (местами порывистый). Температура воздуха в регионах:

Брест +19..+21°C;

Витебск +13..+15°C;

Гомель +14..+16°C;

Гродно +16..+18°C;

Могилев +14..+16°C;

Минск +14..+16°C.