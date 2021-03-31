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Погода на среду: будет очень тепло, но ветрено
Источник материала: Навiны
В последний мартовский день погоду на территории страны будет формировать теплая воздушная масса.
По прогнозу синоптиков, будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается.
Ветер западный умеренный (местами порывистый). Температура воздуха в регионах:
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В последний мартовский день погоду на территории страны будет формировать теплая воздушная масса.
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