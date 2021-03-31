Политолог: Великий торг Лукашенко и Кремля о контурах БССР-2 замаячил на горизонте

пишет политолог, основатель исследовательского центра Eurasian States in Transition (EAST) Андрей Елисеев. 30 марта Владимир Семашко, посол Беларуси в России с полномочиями вице-премьера по вопросам отношений с Россией, резко пообещал, что большой секретный набор интеграционных соглашений будет согласован в течение ближайшего месяца,политолог, основатель исследовательского центра Eurasian States in Transition (EAST) Андрей Елисеев.





Давненько по ним ничего конкретного не было слышно. Обещание Семашко – отголосок февральской встречи в Сочи, по итогам которой стало предельно ясно, что дальнейшая значимая финансовая поддержка со стороны Кремля обусловлена продвижением по интеграции.





Это, однако, не значит, что "дорожные карты" сразу же заработают – под каждую из них предстоит разработать комплекс конкретных межправительственных соглашений. Как читается в заявлении Семашко, по ним крайний срок, установленный Кремлем, – январь 2022 года.

Их АГЛ планирует максимально выхолащивать, чтобы обменять на признание Кремлем итогов референдума по видоизмененной “конституции” (или ее принятия и без референдума, если переиграют). Великий торг о контурах БССР-2 замаячил на горизонте.

Из короткого комментария Семашко стали более понятны расхождения в числе “дорожных карт”: оказывается, их число не увеличилось, а несколько уменьшилось, потому что некоторые документы слились воедино.





При этом неясно, какая ситуация с ключевой 31-й “дорожной картой” о политической интеграции. Ее упоминания Семашко очень избегал прошлым летом на конференции по белорусско-российским отношениям и заявлял о 30 “дорожных картах”, в то время как тогдашний российский посол Дмитрий Мезенцев четко говорил о 31-й.





В любом случае, и без 31-й карты речь идет о радикальном переходе на российские правовые и институциональные нормы. Как ранее заявлял Мезенцев, одобрение “дорожных карт” будет означать “издание, дополнение, осовременивание более 700 нормативно-правовых актов”.





В исторической перспективе близкой аналогией, вероятно, может служить переход белорусских земель на Свод законов Российской империи после отмены действия Статута ВКЛ в 1840 году.