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Члена КС Николая Шибеко арестовали на 30 суток

31.03.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Члена основного состава Координационного совета оппозиции Беларуси Николая Шибеко осудили на 30 суток.


Источник фото: ТАСС

Об этом говорится в телеграм-канале КС.

Сообщается, пишет Политринг, что Шибеко был задержан 26 марта, в этот же день в суде Московского района состоялся суд.

Инженер Минского моторного завода осужден по статье 24.23 (участие в несанкционированном массовом мероприятии, неподчинении законным требованиям должностного лица при исполнении).
 
 
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Члена основного состава Координационного совета оппозиции Беларуси Николая Шибеко осудили на 30 суток.
 
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