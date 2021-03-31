Члена КС Николая Шибеко арестовали на 30 суток

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Об этом говорится в телеграм-канале КС.





пишет Политринг, что Шибеко был задержан 26 марта, в этот же день в суде Московского района состоялся суд. Сообщается,Политринг, что Шибеко был задержан 26 марта, в этот же день в суде Московского района состоялся суд.





Инженер Минского моторного завода осужден по статье 24.23 (участие в несанкционированном массовом мероприятии, неподчинении законным требованиям должностного лица при исполнении).