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Члена КС Николая Шибеко арестовали на 30 суток
Источник материала: Партизан
Члена основного состава Координационного совета оппозиции Беларуси Николая Шибеко осудили на 30 суток.
Источник фото: ТАСС
Об этом говорится в телеграм-канале КС.
Сообщается,
Инженер Минского моторного завода осужден по статье 24.23 (участие в несанкционированном массовом мероприятии, неподчинении законным требованиям должностного лица при исполнении).
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Члена основного состава Координационного совета оппозиции Беларуси Николая Шибеко осудили на 30 суток.
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