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На турнире в Майами Соболенко проиграла первой ракетке мира

31.03.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В четвертьфинале турнира в Майами Арина Соболенко проиграла первой ракетке мира австралийке Эшли Барти — 4:6, 7:6, 3:6.



Арина Соболенко / Reuters

Белоруска не смогла сделать ни одного брейка. Поединок продолжался почти два с половиной часа, передает Еврорадио.

Ранее на турнире Барти выиграла и у Виктории Азаренко.
 
 
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В четвертьфинале турнира в Майами Арина Соболенко проиграла первой ракетке мира австралийке Эшли Барти — 4:6, 7:6, 3:6.
 
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