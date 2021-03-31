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На турнире в Майами Соболенко проиграла первой ракетке мира
Источник материала: Партизан
В четвертьфинале турнира в Майами Арина Соболенко проиграла первой ракетке мира австралийке Эшли Барти — 4:6, 7:6, 3:6.
Арина Соболенко / Reuters
Белоруска не смогла сделать ни одного брейка. Поединок продолжался почти два с половиной часа,
Ранее на турнире Барти выиграла и у Виктории Азаренко.
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В четвертьфинале турнира в Майами Арина Соболенко проиграла первой ракетке мира австралийке Эшли Барти — 4:6, 7:6, 3:6.
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