ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Кочетков: в деле союзной интеграции нужно переходить к конкретике

31.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Кочетков: в деле союзной интеграции нужно переходить к конкретике
Назначение Дмитрия Мезенцева государственным секретарем Союзного государства, а Евгения Лукьянова послом Российской Федерации в Республике Беларусь активно обсуждается в экспертной среде, специалисты выражают надежду на новый этап интеграции и оживление союзного строительства. 
© Sputnik / Михаил Климентьев
Посол Беларуси рассказал, когда согласуют дорожные карты интеграции

Своим мнением по поводу перспектив белорусско-российского интеграционного строительства поделился президент Фонда "Народная дипломатия", политический эксперт Алексей Кочетков.

"Многое будет зависеть от рычагов, которыми будет обладать Постоянный комитет Союзного государства. Какие-то институты у Союзного государства есть, но, кроме каких-то культурологических аспектов, они ни на что серьезно не влияли. Нужно переходить к конкретике", - считает Кочетков.

Комментарий президента Фонда "Народная дипломатия" Алексея Кочеткова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О возможностях и перспективах союзного строительства в свете новых кадровых назначений рассуждает политический эксперт Алексей Кочетков.
 
Новости дня
Новости разные
 
Рада бясьпекі Ізраілю ўключыла Чачэнію ў сьпіс рэгіёнаў з найвышэйшай пагрозай для сваіх грамадзянаў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by