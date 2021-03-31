Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Кочетков: в деле союзной интеграции нужно переходить к конкретике

Назначение Дмитрия Мезенцева государственным секретарем Союзного государства, а Евгения Лукьянова послом Российской Федерации в Республике Беларусь активно обсуждается в экспертной среде, специалисты выражают надежду на новый этап интеграции и оживление союзного строительства.

Своим мнением по поводу перспектив белорусско-российского интеграционного строительства поделился президент Фонда "Народная дипломатия", политический эксперт Алексей Кочетков.

"Многое будет зависеть от рычагов, которыми будет обладать Постоянный комитет Союзного государства. Какие-то институты у Союзного государства есть, но, кроме каких-то культурологических аспектов, они ни на что серьезно не влияли. Нужно переходить к конкретике", - считает Кочетков.

Комментарий президента Фонда "Народная дипломатия" Алексея Кочеткова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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