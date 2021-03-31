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Цифра дня. Сколько должна Беларусь России

31.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Всемирный банк «рассекретил» суверенных должников России. Беларусь на первом месте.

Так, на конец 2019 года наша страна была должна России 8,1 млрд долларов, сообщает РБК.

Цифра дня. Сколько должна Беларусь России

Отмети, что в конце 2020 года страны подписали межправительственное соглашение о предоставлении Минску еще 1 млрд долларов от России.

 
Теги: Минск
 
 
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Всемирный банк «рассекретил» суверенных должников России. Беларусь на первом месте.
 
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