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Цифра дня. Сколько должна Беларусь России
31.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Всемирный банк «рассекретил» суверенных должников России. Беларусь на первом месте.
Так, на конец 2019 года наша страна была должна России 8,1 млрд долларов, сообщает
Отмети, что в конце 2020 года страны подписали межправительственное соглашение о предоставлении Минску еще 1 млрд долларов от России.
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Всемирный банк «рассекретил» суверенных должников России. Беларусь на первом месте.
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