Цифра дня. Сколько должна Беларусь России

Источник материала: Салiдарнасць

Всемирный банк «рассекретил» суверенных должников России. Беларусь на первом месте.

Так, на конец 2019 года наша страна была должна России 8,1 млрд долларов, сообщает РБК .





Отмети, что в конце 2020 года страны подписали межправительственное соглашение о предоставлении Минску еще 1 млрд долларов от России.