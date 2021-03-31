Фотофакт. Игроки сборной Бельгии на матч с белорусами вышли в майках с надписью «Футбол за перемены»

Источник материала: Салiдарнасць

Так бельгийцы протестовали против нарушений прав человека в Катаре.

«Мы активно ведем борьбу с расизмом и не намерены игнорировать проблемы Катара. Этим символическим жестом мы хотим призвать футбольные власти и другие футбольные федерации поддержать нашу акцию. Мы требуем принятия более жестких мер по улучшению условий труда и соблюдения прав человека в Катаре. Благодаря футболу возможны положительные изменения, так давайте воспользуемся этой силой сейчас!» — цитирует Прессбол пресс-службу федерации футбола Бельгии.





На майках игроков сборной Бельгии была надпись «Футбол за перемены».

Отметим, что матч квалификации чемпионата мира-2022 прошел с разгромным для белорусской команды счетом — 8:0.