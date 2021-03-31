|
Фотофакт. Игроки сборной Бельгии на матч с белорусами вышли в майках с надписью «Футбол за перемены»
31.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Так бельгийцы протестовали против нарушений прав человека в Катаре.
«Мы активно ведем борьбу с расизмом и не намерены игнорировать проблемы Катара. Этим символическим жестом мы хотим призвать футбольные власти и другие футбольные федерации поддержать нашу акцию. Мы требуем принятия более жестких мер по улучшению условий труда и соблюдения прав человека в Катаре. Благодаря футболу возможны положительные изменения, так давайте воспользуемся этой силой сейчас!» — цитирует
На майках игроков сборной Бельгии была надпись «Футбол за перемены».
Отметим, что матч квалификации чемпионата мира-2022 прошел с
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фотофакт. Игроки сборной Бельгии на матч с белорусами вышли в майках с надписью «Футбол за перемены»
Так бельгийцы протестовали против нарушений прав человека в Катаре.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)