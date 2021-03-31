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Фотофакт. Игроки сборной Бельгии на матч с белорусами вышли в майках с надписью «Футбол за перемены»

31.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Так бельгийцы протестовали против нарушений прав человека в Катаре.

«Мы активно ведем борьбу с расизмом и не намерены игнорировать проблемы Катара. Этим символическим жестом мы хотим призвать футбольные власти и другие футбольные федерации поддержать нашу акцию. Мы требуем принятия более жестких мер по улучшению условий труда и соблюдения прав человека в Катаре. Благодаря футболу возможны положительные изменения, так давайте воспользуемся этой силой сейчас!» — цитирует Прессбол пресс-службу федерации футбола Бельгии.

Фотофакт. Игроки сборной Бельгии на матч с белорусами вышли в майках с надписью «Футбол за перемены»

На майках игроков сборной Бельгии была надпись «Футбол за перемены».

Отметим, что матч квалификации чемпионата мира-2022 прошел с разгромным для белорусской команды счетом — 8:0.

 
 
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Так бельгийцы протестовали против нарушений прав человека в Катаре.
 
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