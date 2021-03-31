Мнение: «Адресат писем стабильности начинает понимать: резервы конечны, а покоя не будет никогда»

Источник материала: Салiдарнасць

Телеграм-канал Письма к дочери — о том, что у режима не осталось иллюзий.

— Зря, получается, милиция вместе с государственным телевизором так старательно рисовали декорации стабильности 25 и 27 марта. Получается, они даже главного и, собственно, единственного адресата этих картинок не смогли убедить. Потому что после парада милицейской техники адресат на вчерашнем совещании с генералами честно сказал, что «покоя в стране не будет никогда».

И когда власть признается, что она не в состоянии обеспечить в стране мир и покой «никогда», то, во-первых, возникает, конечно, резонный вопрос: «так, может, того… может, уступить место кому-нибудь, кто обеспечит?». Ну, потому что, с одной стороны, «никогда» – это все-таки немножечко долго, а с другой – обеспечивать мир и покой – это, собственно, первичная функция власти. И чего от власти ждать, если она признается, что даже ее не в состоянии выполнять? Потому что в выполнении прочих своих функций власть тоже ведь не является примером для подражания.

А во-вторых, согласись, слова про «никогда не будет покоя» — это не те слова, которые ты ожидаешь услышать от человека, чувствующего себя победителем. Казалось бы: задействовал ты резервы, какие были, не дал маршу собраться два раза подряд – так сиди и радуйся. Но вот не получается. Потому что телевизор больше не радует, иллюзий не осталось, а вместо них появилось четкое понимание того, насколько хрупкой конструкцией является текущая стабильность. Настолько хрупкой, что сразу обвалится, если ее не подпирать со всех сторон красауцами.

И вот уже адресат писем стабильности начинает, кажется, понимать то, о чем мы с тобой говорим который день: резервы конечны, а покоя не будет никогда. И получается, что надо же что-то делать. Потому что, если гонять во всю мощь, чтобы удержаться на одном месте, то никакого здоровья не хватит. Все-таки оккупация – затратное предприятие.

А что тут сделаешь? Поделить недовольных на тех, кто «берется за оружие» и «основную массу людей, с которыми надо разговаривать»? Вот с оружием это, видимо, про Тихановскую. И, согласись, уже про огнетушитель в мусорке было не смешно, а про Тихановскую-террористку как-то совсем уныло. Хоть бы дракона ей какого придумали, что ли. Ну, чтобы драматизма добавить.

А чтобы разговаривать с «основной массой», так надо же сначала разговаривать заново научиться. Потому что в разговорах с людьми власть же давно не практиковалась. То есть, говорить она, конечно, может, но слушать-то разучилась. Да и в любом случае начинать разговоры стоило все-таки в августе.