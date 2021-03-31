Класковский: «Лукашенко сейчас, видимо, напряженно решает, как быть»

Источник материала: Салiдарнасць

Политический обозреватель отмечает, что на вторничном совещании белорусский правитель выступил за сохранение сильной президентской власти, подчеркивая: не для себя, а для следующего лидера. Но куда денется сам Лукашенко?

— Трудно представить, что он согласится на роль банального пенсионера. В прошлогоднем интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Лукашенко простодушно признался: «Ну хорошо, вот я не президент, а что делать с утра? Я даже этого не представляю», — пишет Александр Класковский. — И дело не в том, что заняться будет нечем. Просто первый президент слишком прикипел к власти, слишком деятелен, чтобы с олимпийским спокойствием наблюдать, как в стране вершатся важные (или даже неважные) дела. А самое главное — ему нужны гарантии безопасности для себя самого и семьи, гарантии, что система не посыплется.

Так что почти наверняка он захочет сохранить серьезное влияние на страну. Например, заняв, как предполагают многие, должность главы Всебелорусского собрания с особыми полномочиями, прописанными в новой конституции. Станет кем-то вроде белорусского аятоллы.

Но — внимание! — при этом появится новый президент с сильными, как подчеркивалось на совещании 30 марта , полномочиями. Не заискрит ли между этими двумя центрами силы, даже если Лукашенко подберет лояльнейшего преемника?

Во всяком случае, риск такого развития событий, как отмечали уже некоторые аналитики, велик. Потому что у любого второго президента появятся свои интересы, ему придется так или иначе идти на реформы, поскольку страна, мягко говоря, в тупике, и т.д.

Лукашенко сейчас, видимо, напряженно решает, как быть. И баллотироваться еще раз — смертельный номер, и обыкновенным пенсионером становиться рискованно (разве что в Россию уезжать), и внедрять в систему явное архитектурное излишество в виде могущественного Всебелорусского собрания с собою во главе — тоже стремно: а ну как всё посыплется?

Конечно, проще всего было бы не изобретать авторитарный гибрид, а запустить нормальные демократические механизмы. Но это в мировоззрение первого президента никак не вписывается. Плюс, конечно, соображения личной безопасности.

В итоге народ остается в неведении, что ему предложат на референдуме. Но в любом случае очевидно, что лепить новый Основной закон де-факто будет сам Лукашенко.