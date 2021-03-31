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Латушко ответил на вопрос, почему Лукашенко так боится этой весны, и дал рекомендацию по «протесту против хунты?»
Источник материала: Навiны
Глава Народного антикризисного управления Павел Латушко считает одной из главных причин боязни власти весенних протестных выступлений — это скудные запасы, которых «не хватит хунте».
Политик говорит, что белорусская экономика сегодня «находится у края пропасти», а «дубинки не работают бесплатно».
«Благодаря честным чиновникам мы узнали, что Нацбанк провел экономически необоснованную эмиссию во втором полугодии 2020 года, чтобы хоть как-то удержать режим на плаву. Плата за это — инфляция, которую пытаются удержать постановлением об ограничении роста цен. Но экономика так не работает», — отметил Латушко.
Он считает, что несколько месяцев и Беларусь столкнется с девальвацией национальной валюты.
«Оккупанты введут ограничения на валютные операции, на снятие депозитов — или попросту начнут грабить наши счета. Сейчас вся их надежда — только на наши деньги», — сообщил глава НАУ.
В этой связи он предлагает начать акцию «Банкомат — обменник — банк», суть которой заключается в том, чтобы забирать депозиты, снимать деньги с карточек и переводить их в иностранную валюту.
Эта акция, по словам Латушко, «сегодня по силам каждому, кто хочет перемен».
Одновременно с этим он предлагает «уличный протест против хунты».
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Латушко ответил на вопрос, почему Лукашенко так боится этой весны, и дал рекомендацию по «протесту против хунты?»
Глава Народного антикризисного управления Павел Латушко считает одной из главных причин боязни власти весенних протестных выступлений — это скудные запасы,...
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