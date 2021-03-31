Lexus представил электрокар с дальностью хода 600 км

Источник материала: Tut.by

В Lexus уже полным ходом ведут работы над запуском в производство «электричек» на отдельной платформе. А пока в компании представили шоу-кар, демонстрирующий направление дальнейшего развития дизайна марки, который будет меняться с переходом на электромобили.





В основу концепта LF-Z Electrified длиной 4,88 м и с колесной базой без малого 3 м легла совершенно новая платформа — по всей видимости, создана она в рамках модульной архитектуры e-TNGA , на которой концерн Toyota (совместно с Subaru) разрабатывает свое семейство электромобилей.









Шоу-кар примечателен своей непривычной для электромобилей компоновкой со сдвинутым назад салоном, а из особенностей четырехместного салона — экраны на передней панели и прямоугольный штурвал — причем без механической связи с колесами (steer-by-wire, управление «по проводам»). А еще концепт получил анонсированную в конце 2020 года систему полного привода Direct4 с электродвигателями спереди и сзади.





В сумме они развивают 544 л.с. и 700 Нм крутящего момента. В итоге LF-Z Electrified массой 2,1 тонны до 100 км/ч ускоряется за 3 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч. Один заряд тяговой батареи емкостью 90 кВтч обеспечивает запас хода 600 км по циклу WLTP. Предусмотрена возможность зарядки от «быстрых» терминалов мощностью 150 кВт.





Точные сроки появления серийных электрокаров Lexus на новой платформе пока не называются. Известно, что на протяжении следующих пяти лет компания собирается вывести 20 новых и обновленных моделей, большая часть которых будет с гибридным или чистым электроприводом.