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СК Беларуси возбудил несколько дел в отношении Николая Дедка

31.03.2021 09:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Управление Следственного комитета по городу Минску возбудило сразу несколько уголовных дел в отношении Николая Дедка, задержанного в ноябре 2020 года.

«В ходе расследования следователями во взаимодействии с сотрудниками ГУБОПиК МВД получены доказательства о причастности участника анархистского движения Николая Дедка к совершению ряда преступлений, в том числе предусмотренного ст.342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественных порядок) Уголовного кодекса Республики Беларусь», - говорится в сообщении СК РБ.

Кроме того, за создание и администрирование телеграм-канала «Мiкоlа» в отношении Дедка возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.361 УК РБ (вред нацбезопасности).

Во время обыска в доме, где проживал Дедок, обнаружены стеклянные бутылки с горюче-смазочными материалами. В результате, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.295-3 (незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ) УК.

 
Теги: Минск
 
 
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Управление Следственного комитета по городу Минску возбудило сразу несколько уголовных дел в отношении Николая Дедка, задержанного в ноябре 2020 года.
 
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