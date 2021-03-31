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Беларусь ввела льготы на импорт грузовиков Евро-6 на 2021 год

31.03.2021 09:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Импорт транспортных средств экологического класса 6 (Евро-6) на территорию Беларуси в 2021 году освобождается от уплаты утилизационного сбора и налога на добавленную стоимость.

Согласно указу №123 от 30 марта 2021 года, льготы распространяются на грузовики Евро-6, с момента выпуска которых прошло не более одного года.

Указ действует в отношении седельных тягачей с полной массой транспортного средства свыше 12 тонн, но не более 20 тонн, а также моторных транспортных средств для перевозки грузов с полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн.

 
 
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Импорт транспортных средств экологического класса 6 (Евро-6) на территорию Беларуси в 2021 году освобождается от уплаты утилизационного сбора и налога на добавленную...
 
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