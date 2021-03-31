ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сергей Овчинников: восхищался Гончаренко, но весной 2019-го разочаровался

31.03.2021 09:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников поделился мнением об игре московского клуба при Викторе Гончаренко.





Перед игрой с "Динамо" передо мной встал выбор: либо сыграть как я хочу, либо рационально для положительного результата. До матча с "Динамо" я всегда делал так, как хотел, но здесь поступил иначе: стал старше, понимал, что за пять дней мы не сможем настроить то, чего хочется. Прессинг — работа минимум одной предсезонки, а тут недельный цикл.

Вы говорите, что вам хотелось видеть прессинг, ЦСКА был к нему не готов. Но до игры с "Динамо" ЦСКА был в топ-3 по высоте линии обороны, интенсивности прессинга и овладеваниям в финальной трети. Как это соотносится?
Мне кажется, это все было до выездного матча с "Реалом".

"Реал" — это сезон-2018/19, а эти данные — по 22 турам сезона-2019/20.
На мой взгляд, прессинг в нужном количестве и качестве закончился именно после победы в Мадриде. После той игры я подошел к Гончаренко: "Михалыч, ты хоть понимаешь, какую банду ты собрал?" На тот момент я действительно восхищался им как тренером. В моем понимании над прессингом нужно работать ежедневно. Весной 2019-го мы перестали это делать. Я не имел права на осуждение, но разочаровался, — цитирует специалиста sports.ru.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников поделился мнением об игре московского клуба при Викторе Гончаренко.
 
Новости дня
Новости разные
 
Девушка села на монумент Победы, а силовики ее задержали за «осквернение» памятника
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by