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Девушка села на монумент Победы, а силовики ее задержали за «осквернение» памятника
Источник материала: Партизан
28-летнюю жительницу Минска задержали за «надругательство над монументом Победы». Девушка села на мраморный фундамент памятника с бело-красно-белым флагом и записала видео. Силовики же за это угрожают уголовным делом.
Милиционеры увидели правонарушение в том, что девушка сидела на мраморной плите монумента Победы у Вечного огня,
Материалы проверки по факту «осквернения памятника» милиционеры передали в
Следственный комитет. Против девушки могут возбудить уголовное дело.
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28-летнюю жительницу Минска задержали за «надругательство над монументом Победы». Девушка села на мраморный фундамент памятника с бело-красно-белым флагом и...
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