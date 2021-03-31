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Пятеро детей в больнице. Вчера в Бешенковичах из кранов полилась странная вода

31.03.2021 09:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

С водой что-то не задалось: если раньше главной новостью были сообщения о том, что к такому-то году весь Минск переведут на подземные источники водоснабжения, то с лета прошлого года все чаще мы слышим о странных авариях. Вонючая вода, приключившаяся с половиной столицы в конце июня 2020-го, уже навсегда вошла в историю. Водицы со специфическим вкусом вчера отведали также жители Бешенковичей (Витебская область).

Как передает газета «Заря», пострадали жители всего одной улицы — Молодежной. Люди стали жаловаться на специфический вкус и запах. Выяснилось (в отличие от Минска достаточно быстро, замолчать проблему не пытались), что к ухудшению качества воды привела авария на водопроводных сетях.

Заместитель председатель райисполкома Виктор Гришан сообщил, что авария произошла в ночь с 29 по 30 марта. На место происшествия незамедлительно выехала аварийная бригада, восстановительные работы велись целый день. С самого утра к домам, из которых поступали многочисленные обращения по поводу запаха, был организован подвоз питьевой воды в цистернах.

— До утра не рекомендуется использовать водопроводную воду для питья, — отметил чиновник. — Пока не будет выполнен необходимый объем восстановительных работ. Сейчас подача воды будет осуществляться через станцию обезжелезивания «Южная», перед запуском все водопроводные сети были продезинфицированы.

Что касается жалоб людей на ухудшение самочувствия после употребления воды, главный врач центральной районной больницы рассказала, что сегодня в учреждение здравоохранения помещено 5 детей, все находятся в удовлетворительном состоянии, их здоровью и жизни ничего не угрожает, решение о госпитализации принято ввиду малолетнего возраста детей.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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С водой что-то не задалось: если раньше главной новостью были сообщения о том, что к такому-то году весь Минск переведут на подземные источники водоснабжения, то с...
 
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