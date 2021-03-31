YouTube скроет счетчик дизлайков для защиты авторов видео

Источник материала: Onliner

YouTube проводит эксперимент, в рамках которого в некоторых аккаунтах исчезнут счетчики дизлайков: их количество будет видно авторам роликов и администраторам каналов. Так сервис изучает способы оградить авторов от «дизлайк-бомбинга» — кампаний, нацеленных на генерацию как можно большего количества «минусов».

Ранее YouTube уже рассматривала несколько вариантов модификации интерфейса. Были также предложены варианты полностью отказаться от лайков и дизлайков, скрыть цифры либо усложнить процесс голосования. По итогам эксперимента в YouTube решат, работает ли подобный алгоритм или некоторые ролики действительно могут набирать непомерное количество дизлайков.

In response to creator feedback around well-being and targeted dislike campaigns, we're testing a few new designs that don't show the public dislike count. If you're part of this small experiment, you might spot one of these designs in the coming weeks (example below!). pic.twitter.com/aemrIcnrbx — YouTube (@YouTube) March 30, 2021

Как отмечает TechCrunch, дизлайки нередко помогают с ходу определить, является ли ролик, например, кликбейтом, скамом или чем-то подобным. Если дизлайки отключить, авторы таких видео смогут продолжать зарабатывать на разного рода обмане.