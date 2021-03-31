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YouTube скроет счетчик дизлайков для защиты авторов видео

31.03.2021 09:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

YouTube проводит эксперимент, в рамках которого в некоторых аккаунтах исчезнут счетчики дизлайков: их количество будет видно авторам роликов и администраторам каналов. Так сервис изучает способы оградить авторов от «дизлайк-бомбинга» — кампаний, нацеленных на генерацию как можно большего количества «минусов».

Ранее YouTube уже рассматривала несколько вариантов модификации интерфейса. Были также предложены варианты полностью отказаться от лайков и дизлайков, скрыть цифры либо усложнить процесс голосования. По итогам эксперимента в YouTube решат, работает ли подобный алгоритм или некоторые ролики действительно могут набирать непомерное количество дизлайков.

Как отмечает TechCrunch, дизлайки нередко помогают с ходу определить, является ли ролик, например, кликбейтом, скамом или чем-то подобным. Если дизлайки отключить, авторы таких видео смогут продолжать зарабатывать на разного рода обмане.


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YouTube проводит эксперимент, в рамках которого в некоторых аккаунтах исчезнут счетчики дизлайков: их количество будет видно авторам роликов и администраторам...
 
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