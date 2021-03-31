Два месяца протестов, 400 убитых. Что будет с протестующей Мьянмой?

Источник материала: Onliner По данным ООН, в субботу в Мьянме во время подавления протестов погибли более 90 человек. А вот по подсчетам журналистов, всего с начала противостояния между митингующими и силовиками жертвами стали 400 человек. «Кровавая суббота» в Мьянме совпала с традиционным военным парадом, а его всегда посещали иностранные дипломаты. Но в этот раз в знак протеста против брутальных методов военных они решили игнорировать мероприятие — среди немногих иностранных присутствующих был и представитель России. Рассказываем, что сейчас происходит в стране, власть в которой захватили военные, и как на происходящее отреагировали в мире.

Напомните, а что вообще происходит в Мьянме?

Итак, все случилось 1 февраля. Военные Мьянмы взяли страну под свой контроль, а лидер страны Аун Сан Су Чжи была заключена под арест вместе с другими политиками. Военные заявили, что с этого момента вся власть — в руках главнокомандующего вооруженными силами, в стране на год объявлено чрезвычайное положение. Впрочем, этим все не закончилось. Тысячи жителей вышли на улицы Мьянмы в знак протеста против путча. Армия стала отвечать на выступления оппозиции, применяя водометы и резиновые пули.

А вот последние громкие события случились 26 марта, в пятницу. Тогда телевидение Мьянмы заявило, что люди не должны участвовать в митингах: «После трагедий и гибели людей вы должны понимать, что в вас могут выстрелить». Многие допускают, что таким образом власти пытались предупредить людей о готовности жестко реагировать на протесты, которые произошли 27 марта, в День вооруженных сил Мьянмы.





Впрочем, протестующих такое предупреждение не остановило. В нескольких городах начались стихийные акции, а на улицы Мьянмы вышли силовики. В результате противостояния был убит 91 человек. Местные правозащитники подтвердили эту цифру, добавив, что «фактическое число погибших, скорее всего, намного выше». В ООН тем временем сообщили о десятках умерших и сотнях раненых. Среди убитых были 5-летний мальчик, два 13-летних мальчика и 14-летняя девочка. Еще одна маленькая девочка в Янгоне, крупнейшем городе Мьянмы, была ранена в глаз резиновой пулей. Впрочем, несмотря на большое количество жертв, вечером Мин Аун Хлаин вместе с генералами устроил праздник в честь Дня вооруженных сил.

В общей сложности жертвами силового противостояния оказались более 400 человек.





А что с международной реакцией?

Здесь все более-менее понятно. Начнем с того, что в этот раз парад Мьянмы проигнорировали многие иностранные дипломаты — такую реакцию получил военный переворот на международном уровне. На мероприятии присутствовали лишь представители нескольких стран: Китая, Индии, Бангладеш, Пакистана, Лаоса, Вьетнама и Таиланда. От России парад посещал замминистра обороны России по международному сотрудничеству Александр Фомин.

Затем главы оборонных ведомств 12 стран выпустили совместное заявление с осуждением действий силовиков в Мьянме. Под ним подписались министры обороны Австралии, Канады, Греции, Германии, Италии, Японии, Дании, Нидерландов, Новой Зеландии, Южной Кореи, Британии и США.

Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил военных Мьянмы в терроре.





«Мы в ужасе от кровопролития, совершаемого бирманскими силами безопасности. Это свидетельствует о том, что хунта пожертвует жизнью людей, чтобы служить лишь немногим. Я выражаю свои глубочайшие соболезнования семьям погибших. Мужественный народ Бирмы отвергает военное господство террора», — написал он в Twitter.

Произошедшим возмутились и генсек ООН Антониу Гуттереш, и спецдокладчик ООН Том Эндрюс.

А вот что касается России и Китая, от критики переворота они решили воздержаться. Их нейтральность затрудняет принятие решений в рамках Совбеза ООН — там обе страны имеют право вето. Мин Аун Хлаин, который после переворота находится у власти, поблагодарил Россию за сотрудничество. Он назвал власти России и всех представителей российской армии «настоящими друзьями».

NYT отмечает , что Россия является важным поставщиком оружия для вооруженных сил Мьянмы. Она, как постоянный член Совета Безопасности ООН, может заблокировать вместе с Китаем любые попытки международного органа ввести санкции в отношении страны.

Впрочем, недавно по поводу происходящего в Мьянме пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков все же дал короткий комментарий. Он заявил, что Россия обеспокоена гибелью гражданских протестующих.

«Мы очень обеспокоены в связи с растущим количеством жертв среди гражданского населения», — сказал Песков.





Пока ситуация в Мьянме выглядит не очень. Что может быть дальше?

Во время проведения субботнего парада лидер путчистов Мин Аунг Хлаинг заявил, что армия полна решимости «защитить людей от любой опасности». Он пообещал проложить путь к демократии, даже несмотря на то, что отверг результаты парламентских выборов 8 ноября и арестовал многих политиков.

А еще Мин Аунг Хлаинг рассказал, что обещает провести новые выборы. При этом, когда это может произойти, он не уточнил.









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