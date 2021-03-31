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Кирстен Данст объявила о своей беременности в эффектной фотосессии
31.03.2021 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Голливудская актриса Кирстен Данст готовится стать мамой во второй раз: о грядущем пополнении в своей семье звезда объявила на обложке глянцевого издания.
38-летняя Данст и 32-летний актер Джесси Племонс счастливы вместе вот уже пять лет, но так и не обручились. Пара растит сына Энниса, который родился весной 2018 года, после того, как Кирстен потеряла надежду забеременеть.
О второй беременности Данст рассказала при помощи эффектной фотосессии для W Magazine, где снялась вместе со звездными коллегами Эль Фаннинг и Рашидой Джонс.
На яркой обложке, которую украсила Данст, блондинка позировала в платье от бренда Rodarte, эффектно подчеркивающим ее округлившийся живот.
Интересно, что специальный выпуск про карантин срежиссировала София Коппола, которая считает Данст музой и снимает ее в своих фильмах.
Напомним, что до этого свою беременность раскрыли
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Звезда фильмов Софии Копполы "Мария-Антуанетта" и "Девственницы-самоубийцы" станет мамой во второй раз.
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