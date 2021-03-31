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Кирстен Данст объявила о своей беременности в эффектной фотосессии

31.03.2021 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Голливудская актриса Кирстен Данст готовится стать мамой во второй раз: о грядущем пополнении в своей семье звезда объявила на обложке глянцевого издания.

38-летняя Данст и 32-летний актер Джесси Племонс счастливы вместе вот уже пять лет, но так и не обручились. Пара растит сына Энниса, который родился весной 2018 года, после того, как Кирстен потеряла надежду забеременеть.

О второй беременности Данст рассказала при помощи эффектной фотосессии для W Magazine, где снялась вместе со звездными коллегами Эль Фаннинг и Рашидой Джонс.

На яркой обложке, которую украсила Данст, блондинка позировала в платье от бренда Rodarte, эффектно подчеркивающим ее округлившийся живот.

Интересно, что специальный выпуск про карантин срежиссировала София Коппола, которая  считает Данст музой и снимает ее в своих фильмах.

Напомним, что до этого свою беременность раскрыли участница "Фабрики звезд" и экс-солистка "ВИА Гры".

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Звезда фильмов Софии Копполы "Мария-Антуанетта" и "Девственницы-самоубийцы" станет мамой во второй раз.
 
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