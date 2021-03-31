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Меркель и Макрон говорили с Путиным о свободных выборах в Беларуси

31.03.2021 09:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Меркель и Макрон говорили с Путиным о свободных выборах в Беларуси
Эммануэль Макрон, Владимир Путин и Ангела Меркель / kremlin.ru
30 марта в формате видеоконференции прошли переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента России Владимира Путина.

Они обсудили ситуацию в Беларуси. Но это была далеко не главная тема. Прежде всего речь шла о ситуации на Донбассе, отношениях ЕС и России, об Алексее Навальном.

«При обсуждении обстановки в Беларуси Путин отметил недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела суверенного государства», — отмечает пресс-служба российского президента.


Практически в каждом случае, когда лидеры ЕС разговаривают с Путиным о нашей стране, он им напоминает о «недопустимости внешнего вмешательства».

Пресс-служба правительства Германии отмечает, что «в контексте Беларуси канцлер ФРГ и французский президент высказались за национальный инклюзивный процесс диалога и за свободные выборы».
 
 
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Но прежде всего речь шла о ситуации на Донбассе.
 
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