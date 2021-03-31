Источник материала: UDF



Эммануэль Макрон, Владимир Путин и Ангела Меркель / kremlin.ru

«При обсуждении обстановки в Беларуси Путин отметил недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела суверенного государства», — отмечает пресс-служба российского президента.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Меркель и Макрон говорили с Путиным о свободных выборах в Беларуси Но прежде всего речь шла о ситуации на Донбассе.

Они обсудили ситуацию в Беларуси. Но это была далеко не главная тема. Прежде всего речь шла о ситуации на Донбассе, отношениях ЕС и России, обПрактически в каждом случае, когда лидеры ЕС разговаривают с Путиным о нашей стране, он им напоминает о «недопустимости внешнего вмешательства».Пресс-служба правительства Германии отмечает, что «в контексте Беларуси канцлер ФРГ и французский президент высказались за национальный инклюзивный процесс диалога и за свободные выборы».