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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Бешенковичах люди отравились водой из-под крана. Глава района комментирует ситуацию Люди сетуют на плохое ощущение после элементарных процедур вроде чистки зубов.

Есть информация об отравлениях, люди сетуют на плохое ощущение после элементарных процедур вроде чистки зубов.Что происходит в городе? Поздно вечером во вторник «Наша Ніва» дозвонились до главы Бешенковичского райисполкома Галины Унукович. Как оказалось, она уже неделю лежит с пневмонией в больнице и руководит процессом из больничной койки.Естественно, надо успокоить наших людей и все общество, когда уже вся страна перепугалась. Людям, находящимся в пострадавшем микрорайоне «Молодежный», вся информация доведена.Да, произошла авария, такие ситуации непредсказуемы, к сожалению. Первые жалобы от людей дошли с задержкой, но тем не менее, я считаю, что все меры мы приняли во время, как только получили сигнал.В нашем поселке городского типа две станции обезжелезивания, одна на улице Южная, она давно работает, и вторая, новая, — на улице Молодежной, которая запущена буквально в 2020-м году.В этом районе живут люди в домах, а также есть садик и школа. Хотя школа на каникулах, в ней работает дневной лагерь.Соответственно, как только стало известно о проблеме, мы организовали подвоз питьевой воды и в учреждения образования, и для жителей района.Проблемная часть водопровода отключена, район переключен на «чистый» водопровод. Пока трубы промываются, людям рекомендовано не пользоваться водой. Мы думаем, что утром уже будет вода хорошего качества с учетом промывки труб. Пока что жителям рекомендовано пользоваться подвезенной водой.Что касается самой ситуации, то проводится расследование, оперативно организованы пробы воды — патогенной флоры, вызывающей дизентерию и сальмонеллез, не выявлено.Продолжаются исследования на наличие вирусов и другой патогенной микрофлоры, подключена областная санстанция.В магазины тоже завезена бутилированная вода, поводов думать, что ситуация продлится долго, нет.Мы будем проводить расследование и узнаем, что конкретно случилось. Информация о результатах будет размещена на сайте райисполкома.Все версии уточняются, я пока не буду выдвигать основную, так как лежу в больнице и не владею ситуацией секунда в секунду. Нужная работа проводится под руководством моего заместителя по жилищно-коммунальному хозяйству, задействованные специалисты квалифицированы и докопаются до причин, чтобы не допустить повторения.