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Госдепартамент США назвал Беларусь авторитарным государством, где невозможны справедливые выборы
31.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В докладе о соблюдении прав человека отмечено, что за убийства и пытки протестующих в Беларуси до сих пор никто не понес ответственность.
30 марта Госсекретарь США Энтони Блинкен презентовал ежегодный доклад о соблюдении прав человека в мире. Беларусь в тексте документа
В докладе говорится о массовых гражданских волнениях против широкомасштабной фальсификации итогов выборов 9 августа 2020 года, которые «начались в ночь выборов и продолжались до конца года».
Список нарушений прав человека в Беларуси за 2020 год очень длинный. Авторы доклада упоминают, в частности:
– незаконные или произвольные убийства силами безопасности (говорится минимум о четырех смертях протестующих, упоминаются убийства Александра Тарайковского и Романа Бондаренко);
– пытки в местах содержания под стражей и случаи жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания со стороны сил безопасности («пытки или бесчеловечное и унижающее достоинство обращение были преднамеренными, поскольку они были широко распространенными и систематическими», – подчеркивают авторы доклада);
– суровые и опасные для жизни условия содержания в тюрьмах;
– произвольный арест и задержание (отдельно упоминается о похищении Марии Колесниковой);
– политические заключенные или задержанные;
– отсутствие расследования и ответственности за насилие в отношении женщин.
Также упоминается о проблемах с независимостью судебной власти, серьезных ограничениях свободы слова, прессы и Интернета, включая насилие, угрозы и судебное преследование журналистов, блокировку сайтов; об уголовном преследовании за призыв к мирным демонстрациям; о преследовании независимых профсоюзов.
Госдепартамент США особо отметил, что белорусские власти на всех уровнях «как правило, действовали безнаказанно и всегда не принимали мер по судебному преследованию или наказанию должностных лиц правительства или сил безопасности, совершивших нарушения прав человека».
Отметим, что во вторник во время переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель также
«В контексте Беларуси канцлер ФРГ и французский президент высказались за национальный инклюзивный процесс диалога и свободные выборы», — говорится в сообщении правительства Германии.
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В докладе о соблюдении прав человека отмечено, что за убийства и пытки протестующих в Беларуси до сих пор никто не понес ответственность.
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