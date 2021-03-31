ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Госдепартамент США назвал Беларусь авторитарным государством, где невозможны справедливые выборы

31.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

В докладе о соблюдении прав человека отмечено, что за убийства и пытки протестующих в Беларуси до сих пор никто не понес ответственность.

30 марта Госсекретарь США Энтони Блинкен презентовал ежегодный доклад о соблюдении прав человека в мире. Беларусь в тексте документа названа авторитарным государством, в котором власть сосредоточена в руках одного человека «как по факту, так и по закону», а «все выборы после 1994 года не соответствовали международным стандартам».

В докладе говорится о массовых гражданских волнениях против широкомасштабной фальсификации итогов выборов 9 августа 2020 года, которые «начались в ночь выборов и продолжались до конца года».

Список нарушений прав человека в Беларуси за 2020 год очень длинный. Авторы доклада упоминают, в частности:

 – незаконные или произвольные убийства силами безопасности (говорится минимум о четырех смертях протестующих, упоминаются убийства Александра Тарайковского и Романа Бондаренко);

– пытки в местах содержания под стражей и случаи жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания со стороны сил безопасности  («пытки или бесчеловечное и унижающее достоинство обращение были преднамеренными, поскольку они были широко распространенными и систематическими», – подчеркивают авторы доклада);

– суровые и опасные для жизни условия содержания в тюрьмах;

– произвольный арест и задержание (отдельно упоминается о похищении Марии Колесниковой);

– политические заключенные или задержанные;

– отсутствие расследования и ответственности за насилие в отношении женщин.

Также упоминается о проблемах с независимостью судебной власти, серьезных ограничениях свободы слова, прессы и Интернета, включая насилие, угрозы и судебное преследование журналистов, блокировку сайтов; об уголовном преследовании за призыв к мирным демонстрациям; о преследовании независимых профсоюзов.

Госдепартамент США особо отметил, что белорусские власти на всех уровнях  «как правило, действовали безнаказанно и всегда не принимали мер по судебному преследованию или наказанию должностных лиц правительства или сил безопасности, совершивших нарушения прав человека».

Отметим, что во вторник во время переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель также был затронут белорусский вопрос и ситуация с выборами.

«В контексте Беларуси канцлер ФРГ и французский президент высказались за национальный инклюзивный процесс диалога и свободные выборы», — говорится в сообщении правительства Германии.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В докладе о соблюдении прав человека отмечено, что за убийства и пытки протестующих в Беларуси до сих пор никто не понес ответственность.
 
Новости дня
Новости разные
 
Бельгия-Беларусь – 8-0. Реакция: «Футбол на похоронном венке»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by