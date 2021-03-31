Госдепартамент США назвал Беларусь авторитарным государством, где невозможны справедливые выборы

Источник материала: Салiдарнасць

В докладе о соблюдении прав человека отмечено, что за убийства и пытки протестующих в Беларуси до сих пор никто не понес ответственность.

30 марта Госсекретарь США Энтони Блинкен презентовал ежегодный доклад о соблюдении прав человека в мире. Беларусь в тексте документа названа авторитарным государством, в котором власть сосредоточена в руках одного человека «как по факту, так и по закону», а «все выборы после 1994 года не соответствовали международным стандартам».

В докладе говорится о массовых гражданских волнениях против широкомасштабной фальсификации итогов выборов 9 августа 2020 года, которые «начались в ночь выборов и продолжались до конца года».

Список нарушений прав человека в Беларуси за 2020 год очень длинный. Авторы доклада упоминают, в частности:

– незаконные или произвольные убийства силами безопасности (говорится минимум о четырех смертях протестующих, упоминаются убийства Александра Тарайковского и Романа Бондаренко);

– пытки в местах содержания под стражей и случаи жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания со стороны сил безопасности («пытки или бесчеловечное и унижающее достоинство обращение были преднамеренными, поскольку они были широко распространенными и систематическими», – подчеркивают авторы доклада);

– суровые и опасные для жизни условия содержания в тюрьмах;

– произвольный арест и задержание (отдельно упоминается о похищении Марии Колесниковой);

– политические заключенные или задержанные;

– отсутствие расследования и ответственности за насилие в отношении женщин.

Также упоминается о проблемах с независимостью судебной власти, серьезных ограничениях свободы слова, прессы и Интернета, включая насилие, угрозы и судебное преследование журналистов, блокировку сайтов; об уголовном преследовании за призыв к мирным демонстрациям; о преследовании независимых профсоюзов.

Госдепартамент США особо отметил, что белорусские власти на всех уровнях «как правило, действовали безнаказанно и всегда не принимали мер по судебному преследованию или наказанию должностных лиц правительства или сил безопасности, совершивших нарушения прав человека».

Отметим, что во вторник во время переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель также был затронут белорусский вопрос и ситуация с выборами.

«В контексте Беларуси канцлер ФРГ и французский президент высказались за национальный инклюзивный процесс диалога и свободные выборы», — говорится в сообщении правительства Германии.