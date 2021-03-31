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Бельгия-Беларусь – 8-0. Реакция: «Футбол на похоронном венке»

31.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Сборная Беларуси по футболу потерпела крупнейшее поражение в истории. Байнет негодует. 

Бельгия-Беларусь – 8-0. Реакция: «Футбол на похоронном венке»

Фото Reuters

Писатель Саша Филипенко прокомментировал: «Футбол в похоронном венке», и отметил: «Самых сильных футболистов страны, которые выступают против пыток, на поле не выпускают. Выпускают только тех, кто готов молчать».

Медиаменеджер Виктор Малишевский: «Бельгия нелегально экспортировала в Беларусь 8 мячей, идет расследование».

Журналист Алесь Пилецкий: «Казка. Нацыянальная зборная адной краіны прайграла Бельгіі 0:8, але сумаваць няма пра што, бо паводле плану-прагнозу АБФФ мы ж усё адно выходзім у плэй-оф».

Предприниматель Виктор Горбачев тоже сарказмирует: «По мнению Эйсмонта, эта сборная по футболу вошла в историю. И этим достигнута ее победа. И на Евровидении мы победили, и в хоккее».

Салiдарнасць в соцсетях: «Участник тайной инаугурации Александра Лукашенко Михаил Мархель, по совместительству являющийся главным тренером сборной Беларуси по футболу, перед матчем с Бельгией заявил: «Будем ставить максимальные задачи». И ведь не соврал: его команда проиграла с рекордным за всю свою историю счетом».

Экономист Ярослав Романчук: «Сборная Беларуси по футболу метафорично показала состояние белорусской экономики и качества ее управления. Бельгия резервным составом вкинула нам ВОСЕМЬ безответных голов. Самое крупное поражение Беларуси в истории ее футбола.

Футболисты были похожи на ленивых, понтовых ОМОНовцев после отмечания новых наград/премиальных за наведение «гражданского мира». Полный игнор любителей футбола. Ни энергии, ни задора, ни радости. Не мяч показать, искусство показать...

Футбол в исполнении национальной сборной Беларуси был похож на соревнование вроде бы нового трактора «Беларус» с 10-летним Джон Диром. Функционеры от футбола раздувают щеки, осваивают ресурсы, рапортуют о 100-процентной политической лояльности. Зияют пустотами стадионы. Тщеславием пышет Центр футбола. На люксовых автомобилях под $100 тысяч разъезжают футбольные серости и их бесталанные менеджеры. А детишкам, талантливым тренерам, по-настоящему преданным футболу людям – от ворот поворот.

В белорусском футболе есть всё, что угодно, кроме самого футбола. Всё, как в стране. В судах нет справедливости. В парламенте нет дискуссий. В экономике нет прибыли. В магазинах нет стабильных цен. В политике нет выборов. На БТ/ОНТ/СТВ нет правды. В школах нет места детским интересам. В больницах всё меньше внимания больным. Беларусь, как и её огосударствлённый футбол, неумолимо идут к роковой черте, когда радости жизни в них не останется».

Фотофакт. Игроки сборной Бельгии на матч с белорусами вышли в майках с надписью «Футбол за перемены»

 
 
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Сборная Беларуси по футболу потерпела крупнейшее поражение в истории. Байнет негодует. 
 
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