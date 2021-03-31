Заменители сахара – польза или вред: что говорят врачи и ученые?

Источник материала: ОНТ

Время разрушать стереотипы. Ну вот, например: клубника содержит 40% сахара, а лимон - почти вдвое больше! Но мы не замечаем этого из-за большого количества лимонной кислоты. Более того, если есть эти фрукты часто, это может спровоцировать ожирение. Да и вообще сахар – штука не очень полезная. Именно поэтому в последнее время у производителей сладостей появился тренд на его заменители. А вот так ли они полезны?

Всемирная организация здравоохранения считает, что свободные сахара в нашем рационе должны не превышать 12 чайных ложек в день. А идеальная доза - 6 чайных ложек. Это касается как еды, так и напитков. Фанаты здорового питания отдают предпочтение тем, на чьих этикетках красуется надпись «без сахара», а в графе «углеводы» стоят нули. Чтобы придать таким продуктам знакомый вкус, производители используют различные сахарозаменители.

Валентина Рослик, заведующая лабораторией научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию: «Сахарозаменители (или подсластители) - это вещества, которые обладают сладким вкусом, но не являются сахарами такими традиционными, как глюкоза, фруктоза и сахароза. Делятся они на несколько групп - это интенсивные подсластители (сахарин, аспартам, цикламат натрия), которые обладают очень большой сладостью. Коэффициент достигает 200, и 400 - у сахарина. И более мягкие подсластители, которые близки по своей сладости к обычным, глюкозе, фруктозе и сахарозе - это сорбит, ксилит».

Первые диетические напитки начали выпускать еще больше полувека назад. К началу нулевых потребление такой газировки по всему миру выросло в 4 раза. Однако вскоре после этого популярность подобных продуктов пошла на спад. Люди начали жаловаться на проблемы со здоровьем, вызванные искусственными подсластителями. Исследователи говорят, что вредны не сами заменители, а их концентрация.

Валентина Рослик, заведующая лабораторией научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию: «Обычно, если идут забраковки продукции, они идут по количеству. Как правило, производители используют те сахарозаменители, которые разрешены гигиеническими нормативами. Могут превысить их количественное содержание».

В 2014 году доктор Анкур Вьяс из Университета Айовы провел исследование. Почти девять лет он наблюдал за 60 тыс. женщин. По его словам, у тех, кто выпивал два напитка с сахарозаменителями в день, на 30% повышался риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и инсультов.

Инна Рожок, врач-диетолог, нутрициолог: «Сами заменители сахара не влияют на вес. Но они могут влиять на наш организм с другой точки зрения. Смотря какой заменитель мы используем. Часто это искусственные вещи. Для печени большое количество сахарозаменителя, как, собственно и сахара, не есть хорошо».

Блогер Джоел Вуд решил отказаться от диетической колы на 100 дней. Вскоре молодой человек заметил, что вкусовые рецепторы перестали требовать сладкого: британец бросил скупать шоколад. Замена обычного сахара на альтернативу, конечно, сразу организм от сладостей не отучит, но поможет сделать переход на здоровое питание более мягким.

Инна Рожок, врач-диетолог, нутрициолог: «Если мы говорим о том, что мы сладкоежки, нужно сбалансировать рацион - посмотреть на количество белка, количество витаминов и микроэлементов. Чтобы не резко менять ситуацию, можно добавлять сахарозаменители, но опять же, какие и как часто мы их используем. Чтобы комфортнее вся эта перестройка нашего питания происходила, чтобы человеку процесс нравился».

Отказ от сахара, несомненно, принесет только пользу. Но это не значит, что нужно заменять его искусственными химическими соединениями: лучше введите в рацион больше свежих фруктов и овощей.

Фото: Pixabay.com

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