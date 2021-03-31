|
Заменители сахара – польза или вред: что говорят врачи и ученые?
Источник материала: ОНТ
Время разрушать стереотипы. Ну вот, например: клубника содержит 40% сахара, а лимон - почти вдвое больше! Но мы не замечаем этого из-за большого количества лимонной кислоты. Более того, если есть эти фрукты часто, это может спровоцировать ожирение. Да и вообще сахар – штука не очень полезная. Именно поэтому в последнее время у производителей сладостей появился тренд на его заменители. А вот так ли они полезны?
Всемирная организация здравоохранения считает, что свободные сахара в нашем рационе должны не превышать 12 чайных ложек в день. А идеальная доза - 6 чайных ложек. Это касается как еды, так и напитков. Фанаты здорового питания отдают предпочтение тем, на чьих этикетках красуется надпись «без сахара», а в графе «углеводы» стоят нули. Чтобы придать таким продуктам знакомый вкус, производители используют различные сахарозаменители.
Первые диетические напитки начали выпускать еще больше полувека назад. К началу нулевых потребление такой газировки по всему миру выросло в 4 раза. Однако вскоре после этого популярность подобных продуктов пошла на спад. Люди начали жаловаться на проблемы со здоровьем, вызванные искусственными подсластителями. Исследователи говорят, что вредны не сами заменители, а их концентрация.
В 2014 году доктор Анкур Вьяс из Университета Айовы провел исследование. Почти девять лет он наблюдал за 60 тыс. женщин. По его словам, у тех, кто выпивал два напитка с сахарозаменителями в день, на 30% повышался риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и инсультов.
Блогер Джоел Вуд решил отказаться от диетической колы на 100 дней. Вскоре молодой человек заметил, что вкусовые рецепторы перестали требовать сладкого: британец бросил скупать шоколад. Замена обычного сахара на альтернативу, конечно, сразу организм от сладостей не отучит, но поможет сделать переход на здоровое питание более мягким.
Отказ от сахара, несомненно, принесет только пользу. Но это не значит, что нужно заменять его искусственными химическими соединениями: лучше введите в рацион больше свежих фруктов и овощей.
Фото: Pixabay.com
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Время разрушать стереотипы. Ну вот, например: клубника содержит 40% сахара, а лимон - почти вдвое больше! Но мы не замечаем этого из-за большого количества лимонной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)